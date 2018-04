El Suprem obre la porta a un judici per sedició en lloc de rebel·lió perquè Alemanya extradeixi Puigdemont

El Tribunal Suprem maniobra per aconseguir l'extradició de Carles Puigdemont per rebel·lió o bé, almenys, per sedició. I aquest cop no és el jutge de Pablo Llarena, sinó la sala d'apel·lacions. En la resposta a un recurs del diputat de JxCat Jordi Sànchez, en què avala la decisió de Llarena de vetar-li la investidura, aprofita per rebatre als arguments del tribunal d'Schleswig-Holstein, en què no veu un delicte de rebel·lió. Assenyala que, en tractar-se d'un govern autonòmic, no era necessari l'ús de la violència per sublevar-se, a diferència del 23-F, perquè ja s'ostentava el poder.

Censura així la decisió del tribunal alemany i els recorda que si estigués en joc també el futur d'un länder alemany, obririen un procés per alta traïció. Ara bé, la sala d'apel·lacions obre per primer cop la porta a rebaixar el delicte de rebel·lió a sedició. Recorda que en la querella presentada a l'octubre en contra del Procés, i que va iniciar tota la causa, ja s'apuntava a aquest delicte, tot i que Llarena l'ha obviat de la interlocutòria de processament per intentar la suspensió de tots els diputats independentistes encausats.

La principal crítica del Suprem al tribunal alemany és que compari la causa contra l'independentisme amb les protestes en contra de l'ampliació de l'aeroport de Frankfurt el 1983, que van derivar en una batalla campal, amb trinxeres, moltes càrregues i multitud de ferits i el líder dels quals va ser condemnat a dos anys de presó per un delicte que no era el d'alta traïció.

"En el nostre cas no es tractava d'ampliar o no una de les pistes de l'aeroport d'El Prat del Llobregat, i que allò generés la protesta de milers de manifestants per impedir-ho. El que aquí realment va passar és que després de més de dos anys dedicats a laminar l'ordenament jurídic estatal i autonòmic, i d'oposar-se de ple al compliment de les sentències bàsiques del Tribunal Constitucional, es culminava el procés secessionista dins d'un país de la Unió Europea, amb una democràcia assentada, posant les masses al carrer perquè votessin en un referèndum inconstitucional oposant-se a la força legítima de l'Estat que protegia uns suposats col·legis electorals", assenyala el text, redactat pel magistrat Alberto Jorge Barreiro.

"Probablement tot hauria acabat en una massacre"

Per a la sala d'apel·lacions, els arguments del tribunal Schleswig-Holsteix "no són raonables" perquè si el mateix hagués passat en un land alemanya no acabaria en una sentència simbòlica "merament "simbòlica". En la seva opinió, els 6.000 agents que es van fer servir per impedir el referèndum van veure's "superats pels dos milions de votants". "Si haguessin intervingut un número bastant major de policies és molt probable que tot acabés en una massacre i llavors sí seria molt factible que el resultat de l'euroordre fos molt diferent", afegeix parlant d'una situació hipotètica després de retreure al tribunal alemany que parli de conjectures.

No cal "violència pacífica" per a la rebel·lió

La resolució de la sala d'apel·lacions del Suprem és encara més recargolada que la interlocutòria de processament de Llarena, en què per justificar la rebel·lió el jutge exprimia la definició de violència. Els jutges consideren que és possible que hi hagi violència sense haver-hi violència física. El seu argument és ara que no cal violència per a la rebel·lió si qui la duu a terme és un govern autonòmic. "En un context com aquest, està clar que la violència passava a un segon lloc, ja que només era precís utilitzar-la en algun moment puntual de la línia de ruta que s'havien marcat", assenyalen. De fet, parla sense embuts de referèndum d'independència després que el govern espanyol negués que no va haver-hi cap consulta. Els magistrats, en aquest cas, assenyalen que es va fer sense garanties, però admeten que es va votar.