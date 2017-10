El Suprem cita a declarar Forcadell i els membres sobiranistes de la mesa aquest dijous i divendres

El Tribunal Suprem prem l'accelerador en la nova causa oberta contra la presidenta cessada del Parlament, Carme Forcadell, i els fins ara membres sobiranistes de la mesa -Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet- per la proclamació de la República divendres passat. Després de declarar-se competent per instruir el cas, acceptant la querella presentada ahir per la Fiscalia General de l'Estat, el primer pas del magistrat instructor, Pablo Llarena Conde, ha estat citar a declarar tots els diputats en qualitat d'investigats aquest mateix dijous i divendres a partir de les 9.30h. Serà llavors quan decidirà si adopta mesures cautelars. Com a instructor, els recorda que viatgen a Madrid en qualitat d'investigats i que han de comparèixer amb un advocat.

En la interlocutòria, el tribunal deixa clar que és competent per investigar el cas des de Madrid, en lloc que des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), on ja hi ha una causa oberta contra Forcadell. Argumenta que parts dels fets imputats s'han produït fora del "territori de la comunitat autònoma catalana" i que la fiscalia té raó quan es refereix als "aspectes internacionals del procés sobiranista". En aquest sentit, la resolució del magistrat Manuel Marchena -ponent de la sala i esquitxat per les gravacions per ajudar Ignacio González- estableix que el delicte de rebel·lió adquireix una "inqüestionable vocació territorial projectada sobre el conjunt de l'Estat".

Ara bé, el Suprem evita mullar-se de moment sobre si hi ha indicis del delicte de rebel·lió, tot i que s'hi aferra per instruir la causa des de Madrid i no des de Barcelona. El tribunal apunta que "serà durant la instrucció quan els fets imputats, a la vista de les diligències d'investigació acordades per l'instructor, confirmin o desmenteixin la realitat" de la fiscalia.

El que sí que deixa clar és que el Suprem passa a tenir poders per unir totes les causes contra Carme Forcadell i els membres sobiranistes de la mesa a Madrid. Estableix, però, que perquè sigui així han de "presentar una naturalesa inescindible respecte els que seran investigats i, en cas oportú, jutjats". En la seva querella, el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, ja demanava que la resta de causes que s'estan instruint a d'altres tribunals s'unissin a la que ara comença a investigar-se al Suprem.

L'instructor de la causa, Pablo Llarena, va ser president de l'Audiència de Barcelona del 2011 al gener del 2016. També va ser president de l'Asociación Profesional de la Magstratura (APM) que és l'associació de jutges conservadors, entre el 2013 i el 2015.

Tant Forcadell com la resta de membres querellats continuen aforats perquè formen part de la diputació permanent, un cop el president espanyol, Mariano Rajoy, va dissoldre el Parlament el divendres passat.