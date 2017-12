El Suprem demana investigar el paper de Rovira i la resta del comitè estratègic en el Procés

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha dictat una providència en la qual sol·licita a la Guàrdia Civil que investigui l'eventual participació d'altres persones en la causa que segueix per rebel·lió, sedició i malversació contra el Govern, els membres de la mesa del Parlament i els Jordis pel Procés. El magistrat sol·licita informació sobre els integrants del comitè estratègic per la independència, en el qual participava la número 2 d'ERC, Marta Rovira, entre altres persones.

El magistrat demana a la policia que determini quin era el paper exacte d'aquestes persones en el Procés, i si encaixava amb el que assegurava el document 'Enfocats', que ja ha servit de base per dictar les mesures cautelars contra els actuals encausats. A més, sol·licita a l'institut armat que expliqui quines posicions va mantenir cadascun dels acusats i també dels membres del comitè estratègic respecte a les protestes del 20 i 21 de setembre.

El magistrat sol·licita també que es facin actuacions per aclarir i justificar si hi va haver un eventual concert entre CDC, ERC, ANC i Òmnium, així com l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) per compartir una estratègia per aconseguir la independència de Catalunya. De la mateixa manera, el magistrat pregunta si algunes d'aquestes entitats han sufragat algunes de les actuacions acordades per alguns dels partits polítics, en un intent de determinar si es van pagar amb diners públics les actuacions, per mirar de farcir el delicte de malversació.

També sol·licita a la Guàrdia Civil que indagui sobre les ordres donades pel conseller d'Interior, Joaquim Forn, amb relació a les prohibicions acordades pels tribunals sobre els fets investigats.

"Ara es posa a treballar, perquè fins ara tota la feina li ha vingut feta", expliquen fonts del Suprem. El magistrat pretén que la Guàrdia Civil busqui els elements objectius que puguin existir que indiquin que aquests partits polítics i associacions o qualsevol dels seus principals integrants van impulsar, sostenir o van conèixer sense alterar després els seus plans "les mobilitzacions socials que es van dur a terme com a instrument per aconseguir o facilitar la declaració d'independència".

També sol·licita informes sobre "agressions" o episodis "de resitència greus" durant els dies immediatament anteriors al referèndum de l'1 d'octubre i també immediatament després, especialment el dia 3 d'octubre i el 8 de novembre, amb motiu de les aturades de país; en concret, demana quin paper hi van tenir els Comitès de Defensa del Referèndum i de la República.

En la mateixa providència, el jutge sol·licita un altre informe sobre els fons públics dels quals s'hagi pogut disposar per a iniciatives administratives que hagin estat anul·lades o prohibides pel Tribunal Constitucional, com campanyes de civisme, disseny i emissió de vídeos promocionals, impressió de cartells i paperetes o la seva distribució pública, compra d'urnes o registre de catalans a l'estranger, o d'altres de semblants.