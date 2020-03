Una jutge demana al Suprem que investigui Puigdemont per un suposat frau quan era alcalde de Girona

La investigació sobre la gestió de l’aigua a Girona que esquitxa l’expresident Carles Puigdemont podria acabar al Tribunal Suprem. La jutge que porta el cas ha enviat un escrit a l’alt tribunal espanyol demanant-li que assumeixi la investigació, tenint en compte que el Suprem ja va considerar que tenia competències per jutjar Puigdemont per rebel·lió. La causa sobre la gestió de l’aigua que afecta l’expresident es refereix però a la seva etapa com a alcalde de Girona. Mentre era batlle de la ciutat, Puigdemont va signar la renovació d’un contracte amb l’empresa Agissa. La Fiscalia sospita que el consistori va desviar de manera irregular un milió d’euros procedents del cànon pagat per l’empresa concessionària a comprar obres d’art el 2014.

De fet, ja va ser la Fiscalia Anticorrupció qui el novembre passat va instar la jutge del cas a elevar la investigació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) després que la causa quedés un temps aturada. El TSJC va retornar-li el cas. Entenia que ja no tenia competència sobre Puigdemont perquè havia deixat de ser president de la Generalitat. En aquesta petició, a la quual ha tingut accés l’ARA, la Fiscalia havia demanat al TSJC que emetés una nova euroordre de detenció contra Puigdemont, basant-se en aquest suposat frau en la gestió de l'aigua de Girona. Si el Suprem acceptés ara quedar-se amb el cas, la petició es podria reactivar.

En l'escrit que el ministeri públic va fer arribar al TSJC, considera que Puigdemont va cometre els delictes de prevaricació, falsedat documental i frau a l'administració. En aquest sentit, la fiscalia sosté que l'Ajuntament de Girona va pagar un fons d'art a través dels diners del cànon de l'aigua. Així, segons explica en l'escrit, l'any 2015 el govern municipal va destinar un milió d'euros que estaven previstos per "l'aplicació del cànon extraordinari de la concessió del servei d'aigües" a comprar un fons d'art per l'Ajuntament. A més, la fiscalia explica que el govern de Carles Puigdemont va incrementar "al doble" el canon de l'aigua, però les inversions "s'han reduït a gairebé la meitat, en detriment de la qualitat i de l'estat de les instal·lacions". L'Ajuntament de Girona ha sostingut sempre, segons informa l'ACN, que el consistori va canviar la seva previsió inicial de pagar les obres a través del cànon de l'aigua i va optar per altres vies. L'alcaldessa, Marta Madrenas, de fet, ja va assegurar que la col·lecció d'art s'està pagant amb fons propis.

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha valorat els fets i ha considerat que busquen "l'extradició com sigui". En aquest sentit, ha recordat que fa un any, quan la fiscalia va fer la seva primera petició al TSJC, Puigdemont recorda que va oferir al ministeri públic la seva "declaració voluntària", però que li van respondre que no l'estaven investigant i "la va descartar". "Ells sabran per quines raons han decidit esperar a aquest moment. Jo en tinc sospites més sòlides que les seves acusacions", ha afirmat.