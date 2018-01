El Suprem manté Junqueras a presó perquè veu indicis de rebel·lió i risc de reiteració delictiva

El Tribunal Suprem manté Oriol Junqueras empresonat a Estremera. Tal com publica l'ARA aquest divendres, la decisió de la sala de recursos ha estat ratificar Pablo Llarena, que el 4 de desembre va decidir mantenir la presó provisional per a Junqueras, empresonat per ordre de la magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela des del 2 de novembre. La decisió l'han pres per unanimitat els tres magistrats que conformen la sala segona de l'alt tribunal, en considerar que hi ha indicis de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics per les actuacions de Junqueras al Govern. Segons els jutges, no hi ha cap dada que permeti entendre que l'investigat tingui la intenció d'abandonar el camí seguit fins ara i, per tant, observen un risc rellevant de reiteració delictiva.

Els tres magistrats encarregats de la situació processal de Junqueras han estat Miguel Colmenero, com a president i ponent, i els magistrats Francisco Monterde i Alberto Jorge Barreiro, aquest últim de tall progressista i membre de l'associació Jutges per la Democràcia, que al seu moment va qualificar de desproporcionada l'actuació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil durant el referèndum de l'1 d'octubre. Un cop acabada la vista, els tres jutges van deliberar durant aproximadament una hora i mitja i es van emplaçar a seguir durant aquest matí. Han redactat un text de 27 pàgines en què entren al fons de la qüestió i, fins i tot, neguen l'existència de presos polítics perquè, subratllen, defensar la independència és "legítim" però qüestionen les formes amb què el govern de Carles Puigdemont va pretendre arribar-hi.

En la interlocutòria, la sala indica que no consta que Junqueras hagi participat ni executat personalment actes violents concrets, però des de la seva posició de poder a la Generalitat "incitava els ciutadans a mobilitzar-se al carrer amb la finalitat de forçar l'Estat a acceptar la independència". "És clar que era previsible que, amb una altíssima probabilitat, hi haguessin actes de violència en defensa de la declaració unilateral d'independència", avisen. Els jutges resumeixen que "l'acceptació del pla incloïa assumir que poguessin haver-hi episodis de violència". A més, donen per fet que en els fets del 20 i 21 de setembre davant la conselleria d'Economia hi van haver actes violents i apunten que el vicepresident "no va fer res" per aturar la mobilització. De la mateixa manera, subratllen que Junqueras sabia que l'1-O hi hauria enfrontaments físics amb els cossos de seguretat perquè l'obligació de la policia i la Guàrdia Civil era "complir les sentències del Tribunal Constitucional".

Durant la vista, el lletrat del president d'ERC, Andreu Van den Eynde, va exposar una defensa basada en el dret de representació política del seu client, en haver estat escollit diputat el 21 de desembre. Una circumstància que, al seu parer, afecta no només els drets individuals de Junqueras sinó també els de milers de ciutadans que li van fer confiança a les urnes. Per a la fiscalia, el risc de reiteració delictiva es manté perquè Junqueras "no s'ha compromès amb la legalitat constitucional", una qüestió a què la defensa no es va referir perquè considerava que no era objecte de debat entrar al fons de l'assumpte en la vista d'aquest dijous.

Sobre els arguments expressats per Van den Eynde, els magistrats assenyalen que "l'exercici de càrrecs públics no suposa la impunitat" i adverteixen que quan es va presentar a les eleccions ja sabia que hi havia un procés penal que limitaria la seva activitat política.

L'oferta de diàleg amb l'Estat

Des del punt de vista dels magistrats, l'aposta pel diàleg de Junqueras "només s'ha plantejat com la fórmula en què l'Estat podria plantejar-se el reconeixement de la independència de Catalunya", cosa que, apunten, tornaria a conduir a cometre les mateixes accions que l'han portat als tribunals, ja que és "racional esperar" que l'Estat es negaria a negociar-la. "L'oferiment d'aquesta classe de diàleg o la invocació de la bilateralitat en aquestes condicions no pot valorar-se com un indici d'abandonament de l'enfrontament amb l'Estat mitjançant vies de fets consumats amb la finalitat d'obligar-lo a reconèixer la independència de Catalunya". "No es tracta, doncs, d'impedir que torni a defensar el seu projecte polític, sinó evitar que ho faci de la mateixa manera que ho ha fet fins ara", rebla la interlocutòria.

Els magistrats també dubten que el camí de la unilateralitat s'hagi esvaït i adverteixen que la seva presència a les llistes del 21-D i la seva candidatura a presidir la Generalitat no condueixen a tancar la porta a aquesta opció. Apunten que Junqueras no vol "prescindir d'ocupar el mateix càrrec polític [que ostentava abans] o un de semblant", motiu pel qual no es pot assegurar que no torni a cometre els suposats delictes que se li atribueixen.

Van den Eynde ja va anunciar que si el seu recurs no tirava endavant, demanaria el trasllat de Junqueras a una presó catalana. A les portes del Suprem, l'advocat de Vox, Javier Ortega, ha celebrat la decisió de la sala segona del Tribunal i ha dit que no s'oposarà que el president d'ERC sigui traslladat a un centre penitenciari de Catalunya. Una decisió que, en qualsevol cas, haurà de comptar amb l'autorització de Llarena.