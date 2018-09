El Suprem rebutja investigar Casado pel cas del màster

Pablo Casado se salva del cas del màster. El Tribunal Suprem ha acordat no obrir una causa penal contra el president del PP en no veure indicis de delictes de prevaricació administrativa i suborn impropi, assumint així el criteri de la fiscalia. La jutge instructora, Carmen Rodríguez-Medel, havia traslladat el cas a l'alt tribunal el 8 d'agost en veure indicis de delicte i per la condició d'aforat de Casado, que és diputat al Congrés dels Diputats.

En la interlocutòria, el ponent de la qual és el jutge Miguel Colmenero, s'explica que la "cooperació necessària" en el delicte de prevaricació administrativa es produeix quan l'implicat coopera en l'execució d'un delicte amb un acte sense el qual no s'hauria produït la infracció. El jutge afegeix que la jurisprudència exigeix, d'una banda, un "concert de voluntats" amb l'autor, que pot ser previ o simultani a l'acte prevaricador. De l'altra, també cal una "aportació essencial" a l'execució, que generalment es produeix en la fase de preparació. En tercer lloc, indica que el cooperador ha de conèixer el pla de l'autor i saber que la seva aportació coopera amb èxit.

La sala conclou que de l'exposició raonada de la magistrada instructora no en resulten indicis consistents que existís un tracte de favor previ o simultani de Casado amb els responsables del màster perquè aquest tracte de favor fos atorgat. Tampoc que hagi realitzat cap acte d'aportació rellevant que es pugui valorar com a cooperació necessària, o participació de menor intensitat, en un presumpte delicte de prevaricació. Tanmateix, el magistrat considera que de les actuacions "en resulten indicis que s'ha dispensat un tracte de favor a l'aforat, i que això podria merèixer un altre tipus de consideració aliena al dret penal".

D'aquesta manera, totes les possibles irregularitats que s'haurien comès serien responsabilitat de la universitat, segons el jutge. La no assistència a classe o la convalidació de crèdits, que poden haver beneficiat Casado, no signifiquen per elles mateixes que hi hagués un "acord" entre els diferents actors per cometre el delicte, entén la sala.

Fonts del PP expliquen que Casado "sempre ha donat la cara perquè sempre ha confiat que es faria justícia" i asseguren que "la veritat ha prevalgut".