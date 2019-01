El Suprem veu "probable" que es retardi l'inici del judici de l'1-O

El debat sobre les proves que sol·liciten les parts del judici contra el referèndum està portant més feina de la que es preveia als membres del tribunal i ara sospesen retardar l'inici del judici una setmana més. Segons ha explicat La Sexta, el 12 de febrer seria la nova data sobre la taula, tenint en compte que no es preveu que aquest dijous es dicti la interlocutòria d'assenyalament del judici. Avui dia quedaria un marge molt estret entre aquest tràmit i l'arrencada del judici si es complissin els terminis que havia comunicat inicialment Manuel Marchena, president del tribunal. La setmana passada va informar el ministeri de l'Interior que començaria "als voltants del 5 de febrer", però afloren les queixes entre les defenses dels encausats pel fet que hi hagi tan poc temps entre la comunicació oficial i l'obertura del judici.

Fonts consultades per Europa Press afirmen que els set magistrats segueixen deliberant i perfilant la interlocutòria d'admissió de proves, però no aclareixen quants dies més pot comportar aquest debat. Han d'analitzar 1.835 pàgines si es comptabilitzen tots els escrits presentats per la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat, l'acusació popular i totes les defenses. Els jutges han de respondre de manera fonamentada a cadascuna de les peticions i detallar per què sí i per què no s'accepten les proves.

Ara les fonts jurídiques consultades per Europa Press apunten que és "probable" que es retardi l'inici del judici i Efe informa que aquest divendres tampoc es farà pública la interlocutòria d'assenyalament. Aquesta demora satisfaria les defenses i així ho van deixar palès Oriol Junqueras, Raül Romeva i Jordi Cuixart, que han enviat escrits a la sala segona del Suprem demanant que es deixi més temps per preparar la defensa. El president d'Òmnium ha assenyalat que causaria "indefensió" que el judici comencés la setmana vinent atès que encara no s'ha comunicat la data d'arrencada.

D'altra banda, està previst que els presos polítics siguin traslladats des de Puig de les Basses, Mas d'Enric i Lledoners cap a Alcalá-Meco i Soto del Real aquest divendres. La secretaria general d'Institucions Penitenciàries va informar dimarts al Suprem que els nou líders independentistes empresonats estarien a disposició del tribunal "a partir del 2 de febrer".