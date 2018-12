El TC sentencia que el Parlament va intentar vulnerar la legitimitat espanyola amb la ratificació del 9-N

El Tribunal Constitucional ha conclòs aquest dijous que el Parlament va intentar imposar la seva legitimitat per sobre de l'espanyola amb la ratificació dels objectius del 9-N al mes de juliol. Així ho exposa en la mateixa sentència que el 13 de desembre ja anul·lava part de la iniciativa del Govern català i que s'ha difós aquest matí.



En concret, el document recull que "sense conformitat amb la Constitució no pot predicar-se cap legitimitat", ja que "en una concepció democràtica del poder no hi ha cap altra legitimitat que la establerta a la Constitució". Unes condicions que, ha determinat, no complien ni la consulta ni el text que la ratificava aquest estiu.

En aquest sentit, el TC estableix que el "llenguatge utilitzat" en la ratificació (amb expressions com "ferma voluntat", realitzar les "actuacions necessàries per assolir la independència" o contraposar un "mandat democràtic" a unes "actuacions de l'Estat" aparentment il·legítimes) no permet acotar els seus efectes a l'àmbit parlamentari en exclusiva. "Impliquen, a més, la contraposició d'una suposada i única legitimitat democràtica del Parlament davant (l'absència de) legalitat i legitimitat de les institucions de l'Estat", sentencia l'escrit del TC.



La moció, aprovada gràcies als suports de les forces sobiranistes del Parlament, ratificava la consulta del 9 de novembre del 2014 (amb què es pretenia donar el tret de sortida a la creació de la República Catalana). D'acord amb el llenguatge de la cambra catalana, el procés unilateral de separació "desobeiria" les institucions espanyoles, tot i que no hi hauria "subordinació".



L'executiu de Pedro Sánchez, però, ja havia impugnat la resolució després de rebre l'informe del Consell d'Estat. Una actuació que, en paraules de la portaveu del govern espanyol, Isabel Celáa, es va realitzar "en defensa de la Constitució i l'Estatut".