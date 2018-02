El TC admet a tràmit els recursos d'empara de Sànchez i Cuixart per vulneració de drets fonamentals

El Tribunal Constitucional ha decidit aquest dilluns admtre a tràmit els recursos d'empara presentats per l'expresident de l'ANC i diputat de Junts per Catalunya Jordi Sànchez i el líder d'Òmnium, Jordi Cuixart, en contra del seu ingrés provisional a la presó. La decisió de la Sala Primera de l'alt tribunal arriba gairebé dos mesos i mig després que es registressin, en el cas de Sànchez, el 22 de novembre.

El registre del recurs era el primer pas necessari per poder acudir al tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) en cas que l'empara no prosperi. Els recursos al·leguen vulneració de drets fonamentals i manca de garanties processals. En el cas del Sànchez, demanava sortir de la presó per poder participar "en condicions d'igualtat" en els actes de la campanya electoral, cosa que mai es va arribar a produir pel no rotund del jutge instructor de la causa per rebel·lió al Tribunal Suprem Pablo Llarena i el fet que el TC no s'afanyés en pronunciar-se -com sí ha fet sistemàticament, en canvi, amb els recursos del govern espanyol.

En concret, les defenses de Sànchez i Cuixart recorrien la decisió de la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela de dictar presó preventiva el 16 d'octubre. I esgrimien tres motius. El primer, que l'Audiència no era competent per assumir una investigació sobre el delicte de sedició -la causa va passar després al Suprem- d'acord amb una interlocutòria del 2008 en què se sosté que és competència de tribunals de comunitats autònomes. Segon, que Lamela va dictar presó al·legant motius que la Fiscalia no havia esgrimit en la seva compareixença, com la fuga o la destrucció de proves. I tercer, la vulneració al dret a la llibertat, ja que Lamela no hauria justificat "mínimament" per quines raons entenia que existia una risc de fuga.

Ara el retard del TC resta possibilitats a les defenses de Sànchez i Cuixart, ja que les condicions són diferents en trobar-se el cas en mans del Tribunal Constitucional.

En les dues providències emeses, el TC deixa clar que estudiarà els casos junts, però que fa cas a la petició de Sànchez d'obrir una peça separada per analitzar la seva petició de suspendre de forma cautelar abans de resoldre l'ordre d'ingrés a la presó per poder participar en les eleccions del 21-D, un punt que ja va amb retard. Trasllada així la informació a totes les parts perquè decideixin en un termini de deu dies si volen comparèixer en el present recurs.