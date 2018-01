El TC justifica per una "urgència excepcional" les mesures cautelars contra la investidura de Puigdemont

El Tribunal Constitucional considera que per una "urgència excepcional" pot prendre mesures cautelars abans d'admetre a tràmit el recurs del govern espanyol contra la investidura de Carles Puigdemont. Així s'ha justificat l'alt tribunal en la interlocutòria feta pública aquest dilluns, en la qual argumenta els acords presos en el ple extraordinari de dissabte passat.

En un escrit de catorze pàgines, els magistrats del TC justifiquen aquesta decisió amb la finalitat d'evitar que es produeixin fets que causin danys irreparables. "Per raons d'urgència excepcional, com a mesura cautelar, després de ponderar els interessos en conflicte, [pot acordar] la suspensió d'aquells efectes que es derivin dels actes impugnats que poden causar danys d'impossible o difícil reparació", assenyalen els jutges. I afegeixen: "garantint d'aquesta manera que si finalment es decideix l'admissió de la impugnació queda preservada la prerrogativa del govern [espanyol].

En el seu escrit, el TC reconeix que no hi ha precedents d'haver aplicat mesures cautelars sense haver admès a tràmit un recurs d'inconstitucionalitat. Dona deu dies a les parts per presentar al·legacions abans de resoldre l'admissió de la impugnació de l'executiu de Rajoy i accepta que els diputats de JxCat es personin en el procediment donat que la decisió que es prengui pot "afectar els seus drets i interessos legítims".