En marxa el ple del TC per decidir si suspèn la investidura de Carles Puigdemont

Pocs minuts després de les 13h del migdia ha començat el ple extraordinari del Tribunal Constitucional en el qual es debat l'admissió a tràmit del recurs del govern espanyol contra la candidatura de Carles Puigdemont a la investidura. Mariano Rajoy ha impugnat la resolució del dia 22 signada per Roger Torrent, en la qual proposava el cap de llista de Junts per Catalunya com a candidat a la presidència. A més, també ha recorregut l'únic punt de l'ordre del dia de la convocatòria del ple de dimarts a les 15h de la tarda, que és el debat i votació de la candidatura de Puigdemont.

El ponent del recurs és Juan Antonio Xiol, magistrat barceloní de caire progressista. Segons fonts del tribunal consultades aquest divendres per Efe, podria no haver unanimitat a l'hora d'admetre el recurs, per bé que és probable que hi hagi més jutges partidaris de suspendre automàticament la investidura de Puigdemont.