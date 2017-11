El TC declara legal la reforma del reglament del Parlament recorreguda per Rajoy

Sentència inèdita del Tribunal Constitucional relacionada amb el Procés. Per unanimitat, el ple ha declarat constitucional la reforma de l'article 135.2 del reglament del Parlament, suspesa de manera cautelar durant l'estiu arran de la presentació d'un recurs del govern de Mariano Rajoy per aturar de manera immediata la desconnexió exprés. L'alt tribunal conclou que si s'interpreta que la reforma no exclou el tràmit d'esmenes per a l'aprovació de lleis a través de la lectura única, és constitucional. De fet, Junts pel Sí va defensar des d'un primer moment que es tractava d'una reforma calcada a l'actual reglament del Congrés de Diputats.

En aquest sentit s'ha expressat la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que ha censurat que hagin calgut quatre mesos per "confirmar una obvietat: que el que ja existeix al Congrés i en 14 parlaments autonòmics també és legal a Catalunya".

La reforma, però, no va arribar a aplicar-se mai. Després que el TC suspengués de manera cautelar la lectura única, Junts pel Sí va optar per utilitzar l'article 81.3 del reglament, tal com havia proposat la CUP. Aquest article permet que l'ordre del dia del ple pugui ser alterat a última hora, i és el que es va fer servir durant l'aprovació de les lleis de desconnexió al setembre.

Ara el Constitucional esgrimeix, a falta de la sentència definitiva, que la reforma del reglament no contenia cap error, sinó que simplement no desenvolupava el procediment de presentació i debat de les esmenes. "El silenci que guarda el precepte respecte al tràmit d'esmenes no suposa que se'n prescindeixi, sinó que ha d'entendre's com la falta d'una expressa previsió informativa", puntualitza la sentència, redactada pel magistrat Ricardo Enríquez.

El ple de l'alt tribunal recomana ara al Parlament que mantingui la reforma però que reguli la fase d'esmenes, i puntualitza que, segons la seva doctrina, el dret a esmena forma part del "nucli essencial de la funció representativa" perquè encarna la màxima expressió del "dret al pluralisme polític".