El TC obre la via penal contra Torrent, Costa i Campdepadrós per haver permès votar sobre l'autodeterminació

El ple del Tribunal Constitucional (TC) obre la via penal contra el president del Parlament, Roger Torrent, per haver tramitat la resolució conjunta de JxCat, ERC i la CUP en resposta a la sentència de l'1-O que reiterava la defensa del dret a l'autodeterminació i la reprovació de la monarquia. L'alt tribunal, tal com ha avançat l'ARA, estudiava aquesta possibilitat a la reunió d'aquest dimarts, en la qual ha estimat l'incident d'execució de sentència presentat pel govern de Pedro Sánchez contra el text parlamentari.

El tribunal ja havia suspès la resolució, advertint Torrent i els membres de la mesa de la cambra del risc d'accions penals, però en un primer moment va rebutjar la petició de l'Advocacia General de l'Estat d'enviar la qüestió a la Fiscalia General de l'Estat perquè estimés les possibles responsabilitats penals. Finalment, però, ha decidit tirar endavant i trasllada el cas al ministeri públic perquè analitzi si s'ha comès un eventual delicte de desobediència -en relació a una sentència del 2015 i una altra del 2019- en l'actuació de Torrent i també del vicepresident primer del Parlament, Josep Costa, i el secretari primer de la mesa, Eusebi Campdepadrós.

L'anterior fiscal general de l'Estat, María José Segarra, ja havia sol·licitat pel seu compte un estudi als fiscals de Catalunya sobre la possibilitat d'emprendre accions penals. Serà la nova fiscal general de l'Estat, l'exministra de Justícia Dolores Delgado, la que previsiblement haurà de fer-se càrrec de la qüestió. L'incident d'execució de sentència va ser presentat pel govern de Pedro Sánchez en plena campanya preelectoral durant el seu viratge cap a una línia de duresa contra l'independentisme, les setmanes prèvies als comicis del 10 de novembre del 2019.