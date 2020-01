El TC obliga el Suprem a dictar una nova sentència contra els ultres de Blanquerna per haver-los vulnerat els drets

El Tribunal Constitucional (TC) obliga el Tribunal Suprem a tornar a dictar sentència contra els assaltants del Centre Cultural Blanquerna durant l'Onze de Setembre de l'any 2013. Per unanimitat, els jutges del TC han resolt que la sala penal va vulnerar el dret a un procés amb totes les garanties i a la presumpció d'innocència perquè no va permetre els acusats defensar-se dels delictes que els va acabar atribuint. Inicialment l'Audiència de Madrid els havia condemnat a menys d'un any de presó i, en resposta al recurs de cassació, el Suprem va elevar la pena a fins a quatre anys perquè va introduir agreujants com el delicte de discriminació ideològica i el subtipus del delicte de danys per recaure en béns d'ús públic.

Així, els magistrats fan servir la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans per concloure que es van vulnerar els seus drets amb l'augment de la condemna. Els ultres van tenir el judici a l'Audiència de Madrid i el Suprem va respondre al recurs de cassació elevant l'atribució d'uns delictes pels quals no se'ls va condemnar, fet que vulnera el principi acusatori –segons el criteri del TC–, que diu que només se't pot jutjar del que t'acusen. L'Audiència de Madrid havia dut a terme una condemna per danys i desordres públics, però el Suprem va introduir-hi l'agreujant de la discriminació ideològica, que ara el TC ordena desestimar.

Els magistrats, doncs, obliguen el Suprem a tornar al punt anterior de la publicació de la sentència i a dictar-ne una altra que "sigui respectuosa amb el dret fonamental reconegut". Els ultres encara no havien ingressat a la presó perquè se'ls havia permès esperar que el TC resolgués el recurs d'empara. Si la nova sentència deixa els fets en sis o vuit mesos de presó, que és la condemna inicial de l'Audiència de Madrid, no ho hauran de fer.