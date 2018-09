El TC torna a evitar pronunciar-se sobre la investidura a distància de Puigdemont i allarga la suspensió de la llei

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha decidit, per unanimitat, mantenir suspesa la llei del febrer passat per a la investidura a distància de Carles Puigdemont. D'aquesta manera torna a evitar entrar en el fons de l'assumpte després que el govern de Mariano Rajoy demanés la suspensió preventiva de la investidura en contra del criteri del Consell d'Estat. Des de la presentació del recurs, estaven a punt de passar els cinc mesos de límit que té el TC per resoldre una suspensió. Per això ha decidit allargar-la després de rebre les al·legacions de la Generalitat un cop aixecat l'article 155 de la Constitució. Per al tribunal de garanties, aquest recurs ja estava fora d'objecte un cop es va investir com a president de la Generalitat Quim Torra. És una forma d'evitar haver de posicionar-se sobre un assumpte tan delicat.

Ara ha allargat la suspensió perquè creu que si es nomenés president de la Generalitat algú des de la distància d'abans de resoldre el recurs els "perjudicis derivats" serien "notables si la llei després és declarada inconstitucional". Per això el ple considera que la "presumpció de legitimitat de la norma autonòmica ha de cedir i mantenir-se en suspens fins la resolució del recurs, vist el risc per a la seguretat jurídica que comportava la seva aplicació". En definitiva, opina que "el que quedaria qüestionat és tota l'acció d'un govern dirigit per un president el procés d'investidura del qual pot ser declarat nul per haver vulnerat la Constitució".