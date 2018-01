El TC suspèn la comissió per la violència policial de l'1-O

El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit aquest dimarts el recurs del govern espanyol contra la creació per part de la Generalitat d'una comissió especial sobre la violació de drets fonamentals a Catalunya per la violència policial durant la jornada del referèndum de l'1 d'octubre. En una providència, el TC dona tràmit al recurs i en conseqüència suspèn l'acord de l'executiu català, aprovat el 2 d'octubre mateix, i que en la pràctica es trobava sense efecte per la suspensió de l'autonomia amb el 155.

La Generalitat disposa a partir d'ara d'un termini de vint dies per aportar documents i al·legacions contra la decisió del Tribunal Constitucional, que deixa clar que no s'ha pronunciat sobre el fons de la comissió, sinó només que aplica els efectes suspensius automàtics després de l'admissió a tràmit d'un recurs que provingui de l'executiu espanyol (és l'únic cas en què se suspèn la norma o acte recorreguts).

Com que la Generalitat té suspeses bona part de les seves competències, el TC posa en suspens el teermini d'al·legacions de 20 dies, que començarà a comptar a partir que es retiri l'article 155, quan hi hagi un nou president investit.