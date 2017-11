El TC suspèn l'entrada a presó dels ultres condemnats per l'atac a Blanquerna

Quatre anys després de l'atac a la delegació de la Generalitat a Madrid durant l'acte de celebració de la Diada del 2013, els 14 ultres condemnats continuen sense trepitjar la presó. El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit aquest dijous els recursos d'empara contra la sentència del Tribunal Suprem que, el gener, va elevar les seves penes fins a 4 anys de presó -inicialment s'enfrontaven a vuit mesos, d'acord amb la sentència de l'Audiència Provincial de Madrid.

Se n'han fet ressò diverses associacions d'extrema dreta mobilitzades les últimes setmanes per evitar tenir els seus particulars "presos polítics". A la pàgina de Facebook Auxilio Azul Presos de Blanquerna -el nom del centre del Govern, escapçat també amb l'article 155-, se celebra "amb immensa" alegria que el TC hagi acceptat els recursos presentats pels advocats de sis dels condemnats, els que dimecres ja havien d'ingressar a presó però se'ls va retardar l'entrada a l'espera del TC.

Es tracta del cap nacional de la Falange, Manuel Andrino; el dirigent d'Alianza Nacional, Íñigo Pérez de Herrasti; Miquel Venegas Girón, Jesús Fernando F.G - qui va empènyer el llavors diputat de CiU Josep Sánchez Llibre- i Sergio Reguilón Fumero -que es va presentar en la llista del partit feixista La España en Marcha a les eleccions europees del 2014-. L'últim, Juan Luis López -membre de la Falange-, està desaparegut fora d'Espanya.

La resta dels condemnats també continuen fora de la presó per haver demanat un indult i no haver-se resolt encara. Ara, també es podran acollir a la revisió de la sentència que farà el TC i que allunyarà encara més l'ingrés.

Una 'Marcha Azul' per a l'absolució

Per celebrar la decisió de l'alt tribunal i també manifestar-se per una situació que consideren injusta -els acusats van esgrimir en el judici oral que van atacar el centre Blanquerna "per amor a Espanya"-, diverses organitzacions d'extrema dreta han organitzat demà a Madrid una manifestació sota el lema "Absolució als 14 de Blanquerna. Defensar a Espanya no és delicte". En diuen la 'Marcha azul'.