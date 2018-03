El TEDH rebutja suspendre els requisits que el TC va fixar per investir Puigdemont

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha rebutjat dues sol·licituds en què ciutadans catalans li demanaven que, de manera cautelar, suspengués els requisits que el Tribunal Constitucional va fixar el 27 de gener per a una eventual investidura com a president de Carles Puigdemont.

Les mesures van frustrar la celebració del ple del Parlament de Catalunya, que havia estat fixat tres dies després per a tal fi.

Les resolucions del tribunal d'Estrasburg, a les quals ha tingut accés Europa Press, assenyalen que la petició dels dos particulars -Eulàlia Camps Rosell i Daniel Rosés- estan fora de l'àmbit d'aplicació de l'article 39 del reglament de la cort europea.

El TEDH aplica mesures cautelars de manera molt excepcional i en la majoria dels casos les concedides s'han referit a assumptes de paralització d'expulsions o extradicions.

Seguint aquesta doctrina, el tribunal europeu va rebutjar suspendre la decisió del Tribunal Constitucional espanyol en sengles resolucions notificades el 8 i 23 de febrer.

El coneixement d'aquestes decisions sembla avançar una decisió similar en el cas del segon candidat de JxCat a la presidència de la Generalitat, el també investigat per presumpta rebel·lió en la causa del procés sobiranista que instrueix el Tribunal Suprem Jordi Sànchez.

De fet, i després d'anunciar inicialment que aniria al TEDH per impugnar la denegació per part de l'alt tribunal del preceptiu permís per acudir al ple fixat per a la seva investidura el 12 de març, la defensa de Sànchez va renunciar finalment a aquesta via i es va limitar a recórrer en apel·lació al Suprem espanyol.

Les mesures provisionals del TEDH són mesures urgents que, d'acord amb la pràctica establerta de la cort, s'apliquen només quan hi ha un risc imminent de dany irreparable.

Aplicació en situacions excepcionals

Per tant, s'apliquen només en situacions limitades: els casos més típics són aquells en els quals hi ha el temor d'una amenaça per a la vida (situació prevista en l'article 2 del Conveni Europeu de Drets Humans) o maltractaments prohibits per l'article 3 del Conveni (prohibició de la tortura i els tractes inhumans o degradants).

Cap d'aquests supòsits semblen encaixar amb la decisió del Constitucional del 27 de gener, quan aquest òrgan va acordar de manera unànime suspendre la sessió del Parlament de Catalunya del dia 30 si la investidura es pretenia fer en absència del candidat de JxCat, Carles Puigdemont.

En el cas que hi volgués assistir, se li va exigir que ho fes amb autorització del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena.

Així, el TC va suspendre de manera cautelar les resolucions del president i de la mesa del Parlament de Catalunya perquè considerava imprescindible que Puigdemont, fugit a Bèlgica, hagués d'anar personalment a la cambra i obtenir prèviament l'autorització del jutge que tramita el procés penal contra ell per suposats delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics.