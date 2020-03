El TSJC cita Buch com a investigat per la querella per posar un escorta a Puigdemont

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha citat a declarar com a investigat el conseller d'Interior, Miquel Buch, per la querella que va presentar la Fiscalia que l'acusa d'haver posat amb diners públics un escorta a Carles Puigdemont a Bèlgica. L'alt tribunal també ha cridat a declarar com a investigat el sergent dels Mossos d'Esquadra assenyalat, que Buch va nomenar com a assessor quan la voluntat del conseller, segons el ministeri públic, va ser destinar-lo com a "escorta permanent" de Puigdemont a l'exili. La sala civil i penal del TSJC, que al gener va admetre a tràmit la querella per un delicte de prevaricació i un altre de malversació de fons públics, ha decidit que Buch declari el 25 de març a les 10.30 h i el sergent dels Mossos el 26 de març a la mateixa hora.

La magistrada Mercedes Armas, que és qui porta la investigació, també ha demanat a la Comissaria General dels Mossos que actuï com a policia judicial en aquest cas. Armas va ser la magistrada del TSJC que el 27 de setembre del 2017 va ordenar a la policia catalana i a les forces de seguretat de l'Estat impedir l'1-O. Així mateix, ha incorporat a la causa la querella de la Fiscalia Superior de Catalunya i la documentació que aportava amb l'escrit. Armas ha argumentat que les proves que ha acordat són per "aclarir els fets investigats" i per determinar la participació que hagin pogut tenir-hi tant el conseller com el sergent dels Mossos. La magistrada no descarta que més endavant es pugui ampliar la investigació o les persones que estan sota sospita, en funció de com avanci la instrucció del cas.

El TSJC va admetre a tràmit la querella perquè considerava que hi ha "prou indicis" que Buch hagi comès els delictes de prevaricació i malversació. L'alt tribunal va prendre la decisió després que la Fiscalia es querellés contra el conseller i el sergent dels Mossos per estudiar una denúncia de Ciutadans. A la querella, la Fiscalia acusa Buch de nomenar el sergent com a assessor en matèria de sistemes de seguretat del departament d'Interior el juliol del 2018 quan, en realitat, tenia la voluntat de destinar-lo d'escorta a Puigdemont. El ministeri públic valora que la resolució del conseller va ser "un acte d'arbitrarietat" en què es van malversar diners públics, i encara més tenint en compte que el sergent ja formava part de l'equip de seguretat de Puigdemont abans de l'aplicació de l'article 155. Després que l'Estat ordenés destituir el president, va ser el mosso mateix qui se'n va anar amb Puigdemont.

El líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, s'ha mostrat satisfet per la citació del TSJC a Buch. "És intolerable que els catalans haguem de pagar tots amb els nostres diners les festes" de l'independentisme, ha lamentat: "La llei és igual per a tots". I ha advertit el Govern: "Els exigirem responsabilitats en cada il·legalitat que cometin".

Apartat dels escortes

De fet, els Mossos van expedientar el sergent i el van apartar del servei d'escortes el febrer del 2018, quan li van assignar una altra plaça a Martorell. Segons la Fiscalia, la Divisió d'Assumptes Interns (DAI) de la policia catalana va concloure que el sergent ara també investigat no va complir amb aquesta nova destinació, perquè va demanar la baixa mèdica. El ministeri públic considera que el mosso d'esquadra ho va aprofitar per viatjar a l'estranger "amb l'objectiu de continuar fent tasques de custòdia i seguretat" a Puigdemont. Sempre segons la Fiscalia, la fi d'aquest període de baixa mèdica hauria coincidit amb el nomenament del sergent com a assessor del departament d'Interior i el ministeri públic considera que li va servir per continuar exercint d'escorta de Puigdemont. El sergent va deixar el càrrec d'assessor el març de l'any passat.