El TSJC ordena citar Torra com a investigat en la segona causa per presumpta desobediència

La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat un nou impuls a la segona causa per un delicte de desobediència contra el president de la Generalitat, Quim Torra. Aquest cas té l'origen en una denúncia de l'entitat Impulso Ciudadano per no haver acatat l'ordre del mateix TSJC de retirar la pancarta sobre els presos polítics del Palau de la Generalitat el setembre passat. El jutge instructor de la causa, Carlos Ramos, ha obert diligències prèvies per "aclarir els fets investigats" i determinar la participació que hi hagi hagut de Torra. A més, demana a l'Oficina de la Presidència de la Generalitat que li faciliti "la data més adequada" perquè el president comparegui com a investigat i que aquesta sigui compatible amb les seves "obligacions públiques".

Quan es van produir els fets, el tribunal va donar a Torra 48 hores per retirar la pancarta de la façana del Palau el 23 de setembre. Finalment va ser retirada el 27. La van treure el cantautor i exdiputat Lluís Llach, l'actriu Sílvia Bel, el periodista i exdiputat de la CUP, Antonio Baños, i la portaveu de Somescola, Teresa Casals.

En la interlocutòria d'aquest dimarts, el jutge no descarta "eventuals ampliacions de l'objecte de la investigació" i de les persones investigades, depenent de les noves dades que apareguin durant la instrucció de la causa, així com "les eventuals modificacions que procedeixin de la qualificació jurídica de les conductes corresponents".

El jutge instructor també requereix a Impulso Ciudadano aportar una fiança de mil euros per poder exercir d'acusació popular en la causa, i pregunta a l'Advocacia de la Generalitat si té interès a personar-s'hi com a part i en quina condició, perquè Torra ja té designat advocat.

La defensa de Torra va presentar un recurs de súplica contra l'admissió a tràmit d'aquesta causa, però el tribunal el va rebutjar la setmana passada. Prèviament, ja havia desestimat les recusacions dels magistrats plantejades per la mateixa defensa. És la segona causa per desobediència a què fa front Torra. El president ja va ser jutjat per no haver retirat la mateixa pancarta, en aquest cas en període electoral, i va ser condemnat a un any i mig d'inhabilitació. Aquesta sentència està pendent del recurs presentat per la defensa de Torra al Tribunal Suprem, que és qui haurà de decidir si l'inhabilita definitivament.