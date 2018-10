El TSJC registra dues querelles de Vox contra l'alcaldessa de Girona i el president del Parlament

La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha registrat dues querelles presentades per Vox. La primera va dirigida contra l'alcaldessa de Girona i diputada de Junts per Catalunya, Marta Madrenas, pel canvi de nom de la plaça Constitució de Girona per plaça 1 d'Octubre. La querella es va presentar al juliol als jutjats de Girona, que se n'han inhibit al TSJC perquè Madrenas és aforada per la seva condició de diputada al Parlament.

La segona querella, en què Vox ha hagut d'esmenar un error formal, va dirigida contra el president del Parlament, Roger Torrent, i diversos membres de la mesa per haver admès la tramitació del vot delegat de Carles Puigdemont i altres diputats. En el primer cas el TSJC ha designat com a ponent la magistrada Mercedes Armas, i en el segon, el magistrat Carlos Ramos, que hauran de decidir si admeten a tràmit les querelles.