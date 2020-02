La justícia autoritza el permís de 72 hores a Cuixart tot i l'oposició de la Fiscalia

Revés de la jutge de vigilància penitenciària a la Fiscalia. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha comunicat aquest dimarts que la jutge de vigilància penitenciària ha autoritzat el permís de 72 hores que havia sol·licitat el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, tot i l'oposició de la Fiscalia. La jutge argumenta que el dirigent independentista ja ha complert una "quarta part de la seva condemna des del 14 de gener del 2020", és a dir, abans de l'acord de la junta de tractament que proposa el present permís" i que té una "bona conducta". Aquests dos són els requisits que la legislació penitenciària, a criteri de la magistrada, estableix per a la concessió de permisos ordinaris de sortida i que els responsables de la presó de Lledoners consideren que es compleixen.

Després que la Fiscalia de Vigilància Penitenciària no pogués entrar en la concessió del primer permís que va permetre a Cuixart sortir per primera vegada de la presó el 16 de gener durant 48 hores –un tipus de permís que autoritzen directament les juntes de tractament de les presons i que no passa pels tribunals–, ara, davant el primer permís de 72 hores, el ministeri públic sí que havia demanat al jutge que revoqués la petició. El seu principal argument era que el líder d'Òmnium no havia assumit la "gravetat" del delicte pel qual va ser condemnat a nou anys de presó i que tampoc se n'ha "penedit".

La Fiscalia també tenia en compte que Cuixart no havia realitzat cap programa de tractament específic pel delicte comès. La magistrada Maria Jesús Arnau replica en la seva interlocutòria que la normativa penitenciària no imposa al condemnat l'obligació de "penedir-se ni de declarar-se culpable" i afegeix que no es pot pretendre que Cuixart faci un programa específic "per canviar la seva ideologia política". En aquest sentit, la jutge emmarca la frase "Ho tornarem a fer" que Cuixart va dir durant el judici en "una expressió d'un pensament ideològic/polític".

Així, ressalta que aquesta frase, com assenyala l'informe del psicòleg del centre penitenciari, "en cap moment fa referència a un alçament tumultuari, tal com es recull en els fets provats de la sentència de TS, sinó que es refereix a la voluntat de continuar reivindicant el dret a decidir sobre la situació de Catalunya de manera pacífica i no violenta". Per aquest motiu, critica que el ministeri fiscal faci la seva argumentació basant-se exclusivament en la frase dita per l'intern en el judici i el títol del llibre que ell mateix ha escrit, però que "no aprofundeixi en el contingut d'aquest llibre, ni en les altres manifestacions que s'indiquen en l'informe del psicòleg del centre penitenciari.

No hi ha obligació de penediment

De fet, la jutge remarca que els condemnats no estan obligats a mostrar penediment per gaudir de permisos. "Reconeix els fets delictius, però no està conforme amb la seva qualificació jurídica. No mostra penediment i defensa la seva innocència, la qual cosa és, sens dubte, un pensament i decisió legítims, ja que la normativa penitenciària no imposa l'obligació al condemnat de penedir-se ni que es declari culpable i que prescindeixi de la seva declaració d'innocència", exposa la magistrada en la interlocutòria.

En la seva interlocutòria, la jutge rebat de manera contundent la demanda de la Fiscalia de no permetre la sortida de tres dies a Cuixart. "Ens trobem en la jurisdicció de vigilància penitenciària, de manera que no es pot pretendre que la condemna penal s'estengui a una condemna de l'itinerari penitenciari de l'intern, obstaculitzant i impedint situacions de possibles autoritzacions de permisos ordinaris de sortida, obtenció d'altres beneficis penitenciaris i modificacions progressives de la seva classificació, cosa que sembla oblidar el ministeri fiscal", sosté la magistrada Maria Jesús Arnau. "Tals impediments, sense una motivació suficient, serien contraris al nostre ordenament jurídic i, especialment, a la normativa penitenciària", afegeix la jutge en una esmena a la totalitat a l'argumentació de la Fiscalia.

Aferrant-se a la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes, la magistrada recorda que "no imposa que el condemnat hagi d'esperar a complir la meitat de la sentència per accedir al tercer grau de tractament penitenciari" i, per tant, no s'estableixen "limitacions ni condicions a la possible concessió de permisos ordinaris de sortida".

Possibilitat de recurs

La resolució de la jutge no és ferma i pot ser recorreguda per la Fiscalia. L'argumentació exposada per la magistrada en aquesta resolució, però, podria repetir-se en les properes setmanes, ja que la mateixa jutge té sobre la taula un altre escrit del fiscal de vigilància penitenciària oposant-se al permís de 72 hores demanat per l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez. El fiscal va oposar-se a la sortida de tres dies demanada per Sànchez amb els mateixos arguments que en el cas de Cuuixart que ara ha tombat la jutge: manca de "penediment", de comprensió de la "gravetat" del delicte comès i de realització d'un programa de tractament específic.

En el cas de Sànchez, el fiscal considerava fins i tot que calia que passés per un programa "que l'ajudi a comprendre que per aconseguir la finalitat que pretén, legítima dins de la generosa Constitució espanyola, no hi ha cap altra via que la modificació legislativa per les vies legals que la llei mateixa estableix, i que les lleis, especialment el Codi Penal, les ha de complir tothom".

La jutge titular del jutjat de vigilància penitenciaria número 5 també serà l'encarregada de resoldre la proposta de la junta de tractament de la presó de Lledoners sobre l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari a Sànchez i Cuixart que els permet sortir de la presó per treballar i fer tasques de voluntariat tres i cinc dies a la setmana, respectivament. En aquest cas, a diferència del permís de 72 hores, que Sànchez i Cuixart no podran gaudir fins que hi hagi una resolució judicial ferma autoritzant-lo, les sortides es poden fer encara que la jutge no les hagi validat. De fet, de moment la Fiscalia té pendent encara d'emetre el seu informe posicionant-se sobre la qüestió i a partir del qual la magistrada haurà d'emetre una resolució.