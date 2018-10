El TSJC rebutja investigar la mesa del Parlament perquè "va acatar" el veto del TC a investir Puigdemont

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat investigar el president del Parlament, Roger Torrent, i els membres de la mesa de JxCat i ERC per proposar la investidura a distància de Carles Puigdemont perquè conclou que van acabar "acatant" la prohibició del Tribunal Constitucional (TC). En un acte, la sala civil i penal del TSJC acorda no admetre a tràmit la querella per prevaricació i desobediència que va presentar Vox Torrent i els membres de la mesa del Parlament Josep Costa, Eusebi Campdepedrós, de JxCat, i Alba Vergés, d'ERC –actualment consellera de Salut.

Torrent va convocar el passat 25 de gener un ple per a cinc dies després, el 30 de gener, per investir com a president de la Generalitat el candidat de JxCat Carles Puigdemont. El govern de Mariano Rajoy, però, va interposar un recurs davant el Tribunal Constitucional. El 27 de gener, el ple d'aquest tribunal va acordar impedir la celebració del debat i votació, ni per mitjans telemàtics ni per substitució d'un altre parlamentari.

Segons el TSJC, els quatre membres independentistes de la mesa querellats "no van incomplir els mandats del Tribunal Constitucional", ja que finalment es va procedir a "l'acatament" de la prohibició d'investir Puigdemont, ja que Torrent va decidir ajornar el ple. De fet, el TSJC remarca que, davant la impossibilitat de presentar un "candidat no presencial", Torrent va acabar proposant mesos després, en el ple dels dies 12 i 14 de maig, la investidura de Quim Torra, que sí que estava present al Parlament i no tenia cap causa judicial oberta pel procés unilateral a la independència.

L'alt tribunal exposa en el seu acte que la querella interposada per Vox podria tenir un "caràcter preventiu" i insisteix que no pot ser admesa a tràmit ja que després de suspensió acordada pel Tribunal Constitucional "es va procedir al seu acatament". La resolució remarca que Torrent va assegurar posteriorment que Puigdemont era i continuaria sent el candidat a la presidència de la Generalitat i que "cap tribunal ha de decidir qui és el pròxim president", així com que buscaria una fórmula per "preservar" els drets del líder de JxCat perquè la seva investidura pogués ser efectiva.