El TSJC desestima la recusació de tres magistrats presentada per Torra en la nova causa per desobediència

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat la petició de recusació presentada pel president de la Generalitat, Quim Torra, contra tres magistrats de l'alt tribunal català. Torra els va recusar en la nova causa oberta contra ell per desobediència per motius pràcticament idèntics a la que va comportar la seva condemna, no retirar a temps la pancarta de suport als presos polítics, tot i que en aquest cas no es limita al període electoral. El president al·lega que els tres magistrats ja van participar en la causa anterior. Tant la Fiscalia com els mateixos afectats es van oposar a les causes de recusació i ara el TSJC els ha donat la raó.

Segons el tribunal, els tres magistrats recusats no tenen cap falta d'imparcialitat per haver participat en l'anterior causa, ja que, tot i que són similars, no és la mateixa ni tenen coneixement previ de l'actual. A més, l'anterior causa era per retirar llaços grocs i estelades dels edificis de la Generalitat, ordre donada per la Junta Electoral Central al març, i l'actual és per desobeir l'ordre directa del mateix TSJC per despenjar una pancarta a favor dels presos polítics el mes de setembre passat. Tampoc és causa de recusació les declaracions públiques del president del tribunal, Jesús María Barrientos, en contra del procés independentista, diu el TSJC.

Els tres incidents de recusació són contra els magistrats Jesús María Barrientos, Mercedes Armas i Carlos Ramos. Ramos, de fet, ha sigut designat instructor de la nova causa i tots tres han sigut els encarregats d'admetre-la a tràmit provinent de la sala contenciosa administrativa. L'origen és una denúncia d'Impulso Ciudadano. "Sembla que la diferència és mínima", apunta la defensa de Torra en relació a la similitud de les causes. A més, l'objecte de la investigació és el mateix, continua: "la negativa de Torra a retirar de la façana del Palau una pancarta".

Per al cas concret de Barrientos, la defensa afegeix també alguns arguments més que ja va utilitzar per intentar recusar-lo en l'anterior causa, com ara declaracions que ha fet sobre l'independentisme o els llaços grocs, així com la seva decisió de marxar d'un acte en què Roger Torrent va parlar de "presos polítics". Al seu parer, això demostra la seva "absoluta falta d'imparcialitat objectiva i subjectiva".

Sobre Ramos, que també va instruir l'anterior procediment, Torra parla d'una "enemistat manifesta", perquè ja va demostrar un "prejudici previ" en l'anterior causa i ara està "clarament contaminat". A més, l'escrit que va presentar la defensa recorda que Ramos va ser designat a proposta del PSC, un partit que vol que Torra dimiteixi i convoqui eleccions, al·legació que també va utilitzar per intentar apartar-lo anteriorment.

El president Torra no ha amagat la seva indignació pel pronunciament del TSJC. "No deixa de ser una coincidència curiosa que el dia que el Congrés, amb els vots del PSOE, impedeix investigar els crims d’estat, jo ja vagi per la segona causa de desobediència per defensar la llibertat d’expressió per una pancarta", ha escrit al seu compte de Twitter.