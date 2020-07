El TSJC rebutja el recurs de súplica de Torra i el tornarà a jutjar per desobediència

La segona causa per desobediència contra el president de la Generalitat, Quim Torra, continua fent via al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Aquest divendres, la sala Civil i Penal ha desestimat el recurs de súplica presentat per la defensa de Torra, que reclamava que es desestimés el cas, que es remunta al setembre de l'any passat. Com ja havia fet per les eleccions de l'abril, el TSJC va exigir al president que retirés la pancarta en suport als presos polítics i, un cop més, Torra es va negar a fer-ho en el termini que li reclamaven -la van acabar retirant els Mossos-. El tribunal, que ja havia desestimat les recusacions de magistrats que va plantejar la defensa del president, rebutja ara els arguments relacionats amb la llibertat d'expressió que esgrimia el recurs de súplica. La instrucció del cas, doncs, segueix endavant amb vistes a un segon judici contra el president del Govern.

Torra no ha trigat a reaccionar a través de les xarxes. En un tweet ha reivindicat el que va fer i ha reconegut -com d'altra banda ja va fer en el seu primer judici per desobediència- que va desobeir "la injusta justícia espanyola" i, en canvi, va obeir "l’ONU, Amnistia Internacional i totes les entitats de drets humans que defensen la llibertat d’expressió".

El Tribunal Superior de Justícia A Catalunya enfila la segona causa penal per desobediència. Sí, vaig desobeir la injustícia espanyola -i ho faré sempre que calgui- i sí, vaig obeir l’ONU, Amnistia Internacional i totes les entitats de DDHH que defensen la llibertat d’expressió. https://t.co/Nm8wfvnWWw — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) July 3, 2020

El president ja arrossega una condemna d'inhabilitació per la primera causa per desobediència per la que el proper 17 de setembre té una vista prevista al Tribunal Suprem, que la podria convertir en ferma. En aquesta ocasió, la prohibició de penjar la pancarta no es limita només al període electoral com va passar en la primera condemna. De fet, tot i que Torra assegura que desobeirà "sempre que calgui" les ordres "injustes" que li marquin els tribunals, a la façana de la Generalitat no hi ha la pancarta dels presos sinó la que recorda l'article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans: el de la llibertat d'expressió i opinió.