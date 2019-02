El TSJC demana protecció als Mossos i Buch respon que el desplegament afectarà el cos

La sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha instat aquest dimarts la Fiscalia a investigar els "atacs" dels CDR a seus judicials, després que ahir diverses seus apareguessin amb les portes plenes de fems. A més de demanar al ministeri públic que actuï, l'acord que ha fet públic avui el TSJC també reclama als Mossos d'Esquadra més protecció presencial i permanent a totes les seus judicials, i que s'informi el president del Tribunal Superior de les mesures adoptades.

De fet, tal com va explicar l'ARA, els Mossos ja havien decidit ahir reforçar el dispositiu de vigilància que tenen habitualment a l'exterior de les principals seus judicials de Catalunya de cara al judici de l'1-O, que ha de començar dimarts que ve al Tribunal Suprem. Ara, amb la petició del TSJC, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha respost aquesta tarda que el departament ho "analitzarà", però que encara no en té constància oficial. Tot i això, en declaracions recollides per l'ACN, ja ha avançat que el desplegament suposarà una "situació nouvinguda" que tindrà una "afectació directa" per als Mossos.

El comunicat del TSJC critica també la consellera de Justícia, Ester Capella, per no haver condemnat els fets tot i ser la "responsable de les condicions laborals dels funcionaris judicials, la salut dels quals es posa en risc amb aquestes accions". L'alt tribunal, a més, recomana als presidents de les audiències provincials i jutges degans del territori que valorin la necessitat de suspendre les activitats judicials –excepte les actuacions urgents i de guàrdia– quan "per raons de salubritat no es pugui garantir l'accés normal a les instal·lacions".

Capella referma el seu rebuig als atacs dels CDR als jutjats

Després del comunicat del TSJC, la consellera de Justícia, Ester Capella, ha refermat el seu rebuig als atacs dels CDR contra les seus judicials. "No m'agrada que es danyin instal·lacions de la Generalitat ni de cap servei públic", ha assegurat la consellera, que ha recordat que és la Generalitat qui assumeix les despeses de neteja i reparació dels danys a les seus judicials.

"Els espais judicials són edificis de la ciutadania que han de prestar un servei públic, no són propietat de les persones que hi treballen", ha afegit la consellera de Justícia. Capella ha explicat també que ja ha compartit amb Buch la seva preocupació per aquest tipus d'actuacions i ha recordat que els jutges "tenen mecanismes" per reclamar al departament d'Interior la presència dels Mossos als jutjats.