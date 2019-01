El líder de Tabàrnia, convidat per Casado, rebenta la convenció del PP i demana l’afiliació a Vox

Pablo Casado ha confiat al líder de Tabàrnia, Jaume Vives, el protagonisme a la taula sobre Catalunya de la convenció que el PP celebra des d’avui a Madrid. Tot i el caràcter satíric de la plataforma, que en essència consagra la fractura com a objectiu polític, el president del PP, que des de la seva elecció va reivindicar l’esperit de Tabàrnia com a guiatge polític, ha volgut donar rellevància a Vives, que en la seva intervenció ha sortit del guió. Casado ha anat per llana i ha tornat esquilat, perquè Vives ha acabat demanant als militants del PP que s’afiliïn a Vox i ha fet un discurs molt crític amb els populars que ha deixat amb un pam de nas la moderadora del debat, Dolors Montserrat.

El portaveu de la plataforma que proposa la separació de Barcelona i Tarragona de la resta de Catalunya ha afirmat que està “molt emprenyat” amb el PP i pels “molts anys de deixadesa” durant el govern de Mariano Rajoy, quan es va aplicar un 155 que segons ell va arribar “tard i malament”.

A la majoria dels militants del PP que omplien el palau firal d’Ifema se’ls ha anat canviant el rictus a mesura que avançava el discurs de Vives, que ha criticat els “pactes amb el nacionalisme” en el passat i ha sentenciat que a la formació conservadora se li ha “covat l’arròs”: I escudant-se en comentaris de Twitter va deixar anar: “És millor que us afilieu a Vox per recuperar allò perdut”.

Vives també ha arremès contra l’independentisme i les institucions catalanes i ha assegurat que el 80% dels periodistes de TV3 estan “a favor del Procés”, ha qualificat de “cabrons” i de “desgraciats” els líders de l’independentisme, perquè segons ell han “enganyat” els ciutadans i “han portat la gent a enfrontar-se” i que “per tenir el cul calent han trencat famílies i ambients de treball i ens han enfrontat amb els nostres germans”.