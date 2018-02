Tabàrnia convoca la seva primera manifestació per al 25 de febrer

Els impulsors de Tabarnia han convocat la serva primera manifestació per al proper 25 d'abril a Barcelona. L'objectiu és la defensa de la llibertat, tal com ha explicat l'autoanomenat 'president a l'exili', Albert Boadella, que ha augurat que el Procés acabarà "malament o molt malament" i "durarà molt temps".

Boadella ha titllat Carles Puigdemont "d'aprofitat, que va d'aquí a allà". Una de les cares visibles d'aquest projecte contrari a l'independentisme ha dit que Puigdemont no és "ni un bon còmic" perquè considera que "en una escola de pallassos seria rebutjat, no seria ni un bon alumne", ha ironitzat. Per Boadella, Tabarnia no té característiques diferencials com les que promouen, ha dit, els independentistes: "Volem ser iguals que els senyors de Saragossa, de Cáceres, de Marsella i fins i tot, de Brussel·les".

El que es fa anomenar 'president de Tabàrnia' ha cridat a participar a la manifestació del proper 25 de febrer a la plaça Sant Jaume de Barcelona, que comptarà amb una ofrena floral a Rafael de Casanova.

Durant la roda de premsa, Boadella també ha explicat que el nacionalisme català va ser "molt condescendent" amb el terrorisme d'ETA perquè es basava en "una idea subliminal" que tenia el seu exèrcit "a 600 quilòmetres" de Catalunya. Boadella ha assegurat que "en el fons" els nacionalistes catalans pensaven que ETA "feia una feina que a ells els hi venia molt bé", i tot i que ha admès desconèixer si hi havia "col·laboracions directes", sosté que sí que existia "un esperit solidari amb el terrorisme". "Sí que hi ha una connivència", ha asseverat.