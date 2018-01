Tajani exigeix a l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona retolar també en castellà

El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, demanarà a l'Oficina de l’Eurocambra a Barcelona que "en el termini més breu possible" canviï els rètols d’aquesta seu perquè s’hi inclogui la llengua castellana, a part del català.

Tajani respon així a la demanda de l’eurodiputat Enrique Calvet, que antigament formava part d'UPyD i que ara és independent i forma part del grup d’Alde -igual que Ciutadans i el PDECat-. El polític va enviar un correu electrònic a Tajani a finals d’octubre en què lamentava la falta de rètols en castellà tant en l'Oficina del Parlament Europeu com en la de la Comissió Europea a Barcelona. Ambdues oficines comparteixen espai al passeig de Gràcia.

"Encarregaré als responsables de l'Oficina de Barcelona que en el futur utilitzin tant el castellà com el català en els seus rètols en la via pública, el mobiliari i la creació de la seva imatge corporativa", explica Tajani en la missiva a la qual ha tingut accés l’ARA.

Amb tot, Tajani explica que l'Oficina de l’Eurocambra va utilitzar el nom en català de "Parlament Europeu", seguint el model pel qual ja havia optat l'Oficina de la Comissió Europea a Barcelona, que també retolava només en català. La de l’executiu comunitari va ser la primera institució de la UE oberta a la Ciutat Comtal, el 1991, i a la qual després va seguir la del Parlament, el 1998.

Calvet també ha enviat una carta al president de l’executiu comunitari, Jean-Claude Juncker, per lamentar que només aparegui la llengua catalana en l'Oficina de Barcelona. L’eurodiputat demana una reflexió sobre aquesta qüestió, que considera "aberrant", i sobre les conseqüències que pot tenir "en l’actual crisi catalana i social que es viu en aquesta regió d’Espanya".

"Les institucions europees han contribuït, volent o sense voler, al fet que es distorsioni la realitat lingüística i constitucional en la Catalunya hispana, regió en la qual l’idioma espanyol és l’única llengua comuna i oficial de l’Estat de tots els espanyols", explica en la missiva, que de moment encara no ha obtingut resposta del president de la institució. Alhora, demana que les oficines de Madrid que també tenen tant l’executiu comunitari com l’Eurocambra siguin considerades les seus oficials, i que les de Barcelona es redueixin només a portaveus.

De moment, des de l'Oficina de Barcelona expliquen que esperaran que Juncker respongui a la missiva per canviar tots els rètols i logos que comparteixen les dues institucions a Barcelona. També s'ha preguntat sobre Catalunya al vicepresident primer de la Comissió Europea, Frans Timmermans. Interpel·lat per si al país es vulneren els drets humans per les dificultats que té Puigdemont per ser investit, ja que es troba a l’exili a Brussel·les, Timmermans ha dit, en referència al president, que ha "d’afrontar les conseqüències dels seus actes". "Els ciutadans, siguin catalans o d’una altra part d’Espanya, estan sotmesos a la llei, també protegits per la llei, i si la violen han d’enfrontar-se a les conseqüències dels seus actes", ha assegurat Timmermans.