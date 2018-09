Tancament de files. Ni una sola veu discrepant. Els tretze magistrats que hi havia ahir a la sala 61 sota la presidència de Carlos Lesmes van rebutjar la recusació de cinc dels set jutges que formaran el tribunal del judici. L’ambient que es viu aquests dies als tribunals espanyols està especialment carregat. Hi ha una acumulació de bufetades en la causa del Procés que es deixen sentir: Bèlgica, Alemanya i una altra vegada Bèlgica amb la demanda civil de protecció de l’honor.

L’argument central de la recusació és que quatre magistrats pertanyen a la sala que va admetre la querella de la fiscalia el 31 d’octubre de l’any passat. La sala 61 rebutja l’argument perquè, a diferència del cas de Baltasar Garzón el 2011, en què es va acceptar la recusació de cinc dels set magistrats pel mateix motiu, en la causa contra el Procés la sala d’admissions es va limitar a considerar que hi havia prou indicis delictius per obrir una investigació. En l’altre cas, aquesta mateixa sala va firmar diverses interlocutòries que desestimaven recursos d’apel·lació. Aleshores la sala d’admissió també resolia les apel·lacions. La pèrdua de l’aparença d’imparcialitat, per tant, era evident. A partir d’una reforma, introduïda el juliol del 2011, es van separar la sala d’admissions i la de recursos, però els membres de la primera seguien formant part del tribunal d’enjudiciament.

La sala d’admissions, quan va admetre la querella, va valorar que el Suprem era competent per investigar la causa perquè els fets de l’1 d’octubre sobrepassaven el territori català. Aquest pronunciament condiciona, doncs, la qüestió de competència que les defenses plantejaran properament davant el tribunal del judici oral.

Un dels escrits serà la crida declinatòria de jurisdicció, perquè seran els mateixos magistrats que van consagrar la competència del Suprem el 31 d’octubre els que s’hauran de pronunciar sobre el tema. En altres paraules, les defenses plantegen que aquests jutges ja tenen una posició i estan mancats d’imparcialitat.

Les fonts del Suprem consultades continuen sense tenir una idea precisa de la data del judici oral. Encara queden diligències en la fase actual del procediment. Segueixen pendents les qualificacions jurídiques de les parts, que en el procediment ordinari s’entreguen successivament i no alhora. Més endavant hi haurà la interlocutòria d’obertura de judici oral, moment en què es procedirà a nomenar oficialment el tribunal. Cinc magistrats, els recusats, ja són coneguts: Manuel Marchena, Luciano Varela, Juan Ramón Berdugo, Andrés Martínez Arrieta i Antonio del Moral. Però encara en falten dos.

Tot i que en principi es donava per fet que tant la magistrada Ana Ferrer com Andrés Palomo completarien la llista, ara sembla que les coses han canviat. Les pròximes setmanes prendran possessió tres nous jutges al Suprem: Susana Polo, Carmen Lamela i Eduardo Porres. Fonts judicials assenyalen que Polo formarà part del tribunal. Es calculen dos mesos de judici amb sessions de quatre dies per setmana, cosa que el deixaria vist per a sentència a mitjans de març. Cal afegir-hi un mes addicional per dictar la sentència, cosa que porta el calendari a mitjans d’abril: pràcticament en precampanya de les eleccions municipals i europees. ¿Una sentència en aquell moment, abans o després de les eleccions? Aquesta és la qüestió.