Torra tapa el llaç groc del Palau de la Generalitat amb un de blanc

Tapar la pancarta amb el llaç groc del Palau de la Generalitat amb una amb un llaç blanc ha sigut la solució que ha trobat el president de la Generalitat, Quim Torra, per burlar l'ordre de la Junta Electoral Central que li exigia que retirés els llaços grocs perquè els considera símbols partidistes. El nou cartell manté el mateix missatge "Llibertat presos polítics i exiliats" que ja tenia l'anterior i el llaç blanc té un traç vermell que simula el que hi ha a les pancartes d'Òmnium per reclamar democràcia. També han penjat d'una finestra una pancarta a favor de la llibertat d'expressió. La Junta Electoral ja ha demanat informació a la Delegació del govern espanyol a Catalunya sobre el grau de compliment de l'ordre de retirada de llaços grocs dels edificis de la Generalitat.

651x366 Pengen una pancarta per la llibertat d'expressió d'una finestra del Palau de la Generalitat Pengen una pancarta per la llibertat d'expressió d'una finestra del Palau de la Generalitat

El president ha decidit, finalment, seguir les recomanacions del Síndic de Greuges, tot i que el llaç groc continua penjat a la façana sota la nova pancarta. Aquesta era una de les opcions que hi havia sobre la taula ahir, quan es va saber que el Síndic recomanava que es retirés el llaç.

Es preveu que la Junta Electoral es reuneixi avui a les 17 h i podria anunciar sancions contra Torra per haver incomplert el requeriment.

Solucions en altres municipis

Als ajuntament d'arreu del territori han fet servir l'enginy i el sentit de l'humor per buscar alternatives i burlar l'ordre de la Junta Electoral. Al Port de la Selva (Alt Empordà), un llaç blau amb el missatge "Llibertat peixos pacífics" ha substituït el llaç groc de la façana de l'Ajuntament. L’Ajuntament del Catllar (Tarragonès) ha substituït el cartell amb el llaç groc per torretes amb flors grogues en diversos balcons de la façana. En canvi, l'alcalde de Creixell (Tarragonès) ha decidit retirar la pancarta de l’ANC i els llaços grocs que hi havia a la façana de l'Ajuntament.

651x366 Pancarta penjada a la façana de l'Ajuntament de Port de la Selva / ARA Pancarta penjada a la façana de l'Ajuntament de Port de la Selva / ARA

SCC denuncia Torra a la Fiscalia

Justament avui Societat Civil Catalana i Advocats Catalans per la Constitució han denunciat Torra davant de la Fiscalia de Barcelona pels llaços grocs, tal com va avançar ahir el president de SCC, Josep Ramon Bosch. Bosch ha explicat a les portes del ministeri públic que la denúncia s'ha presentat per un presumpte delicte de desobediència i que no la retiraran encara que Torra tregui o canviï els símbols.