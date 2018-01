Tardà: "Si cal, haurem de sacrificar Puigdemont"

"Si cal, haurem de sacrificar Puigdemont". La frase de Joan Tardà en una entrevista publicada avui a La Vanguardia no admet equívocs. Ja fa setmanes que els republicans aposten en públic per la candidatura de l'actual president de la Generalitat, però deixen entreveure que estarien disposats a buscar un candidat alternatiu. "El nostre interès és quadrar el cercle, que Puigdemont esdevingui president de Catalunya i Junqueras vicepresident. Però hi ha un bé superior: que hi hagi Govern", explica el propi Tardà.

El diputat al Congrés és encara més clar en una resposta posterior: "ERC podria ser més egoista i trobar lògiques internes que expliquin que Oriol Junqueras hauria de ser el president, però si el president és una persona de JxCat l'acceptarem. Però sí és imprescindible tenir Govern, is cal sacrificar el president Puigdemont, l'haurem de sacrificar", assegura. En l'entrevista, Tardà també demana "convergir independentistes amb autonomistes" com a via per "construir la República".

No obstant, les paraules de Tardà han estat matisades per Sergi Sabrià. En declaracions a RAC1, el portaveu dels republicans ha argumentat que l'entrevista es va fer entre setmana quan el TC no s'havia pronunciat sobre el ple, i ha remarcat que els fets de les últimes hores "són importants". "Ara que l'embat és més ferotge que mai, Puigdemont ha de ser el nostre candidat", ha insistit. Sabrià ha remarcat que "és més clar que en qualsevol altre moment" que el candidat ha de ser Puigdemont.