'The Times': "Rajoy ha d'entendre que no es guanyarà el cor dels catalans enviant polítics a la presó"

El principal diari conservador al Regne Unit, 'The Times', ha publicat un editorial contundent contra Mariano Rajoy i la seva estratègia amb Catalunya. Sota el títol 'Els presos de Rajoy', el diari assegura que el govern espanyol hauria de treballar per la unitat d'Espanya "sense recórrer a les detencions". "Des de la brutalitat policial el dia del referèndum fins l'empresonament de polítics, l'enfocament de Rajoy és mantenir viu el vot independentista", apunta l'editorial. "Rajoy ha d'entendre que no es guanyarà el cor i el cap dels catalans enviant polítics a la presó. Hauria de deixar aquest estil de govern de Vladimir Putin", sentencia.

"El govern espanyol ha de guanyar arguments importants per combatre la crisi a Catalunya però s'ha disparat al peu", comença el text. Segons 'The Times', en les properes setmanes, l'executiu de Rajoy hauria de convèncer els independentistes que el seu projecte només té legitimitat si es respecta la Constitució i que el "procés democràtic del país és prou sòlid com per dirimir de forma pacífica amb les autonomies descontentes".

El diari, però, avisa Rajoy que no ho podrà aconseguir si es converteixen els dirigents independentistes en "presos polítics". "En no reconèixer que es tracta d'un problema polític, Madrid està fent més profunda la confrontació", assegura 'The Times'. Així, assegura que el trasllat de les seus socials de més de 2.000 empreses catalanes no només afecta l'economia catalana sinó que l'espanyola també "comença a patir".

'The Times' apunta també que les properes setmanes seran "sensibles", amb dates com la vaga d'avui o les eleccions del 21 de desembre, en les quals demana que Rajoy expliqui les virtuts de la unitat d'Espanya, "més que no repicar el tambor de l'ordre constitucional". Així, reclama als independentistes que estiguin també disposats a trobar una sortida acordada, encara que no comporti la independència. Segons el diari, hi ha una "gran necessitat", no només per trobar un acord negociat després del 21-D, sinó també perquè acabi el "vergonyós" silenci de la UE al respecte.