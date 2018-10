La revista 'Time' situa Puigdemont com una de les apostes a premi Nobel de la pau

Carles Puigdemont entra dins les apostes per obtenir el premi Nobel de la pau segons la revista nord-americana ' Time'. Aquest mitjà publica els noms dels candidats que les cases d'apostes han seleccionat per obtenir el guardó que s'anunciarà divendres a Oslo. Entre els noms que proposa la casa d'apostes Ladbrokes hi ha també el del líder nord-coreà Kim Jong-un i el del president dels Estats Units, Donald Trump.

Ladbrokes situa les possibilitats de Puigdemont per ser escollit premi Nobel de la pau en un 12/1. L'argument per situar-lo entre les travesses és haver sigut la cara visible del referèndum de l'1-O i després haver-se exiliat per evitar la repressió de l'Estat.

Aquest any hi ha 331 persones nominades per a aquest premi, entre els quals hi ha 216 persones individuals i 115 grups. Segons 'Time', és la segona vegada que hi ha un nombre tan elevat de candidats, després de l'any 2016.