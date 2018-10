Discrepància a Govern: JxCat afirma que Torra va pactar l'ultimàtum del novembre amb Aragonès i ERC ho nega

El president del Govern, Quim Torra, va decidir treure's aquest dimarts un as de la màniga que calmés la multitud que l'1 d'octubre li retreia que no hi hagués passos endavant cap a la república. "Si no hi ha una proposta per exercir de manera pactada l'autodeterminació de Catalunya al novembre, l'independentisme no podrà garantir cap mena d'estabilitat al Congrés de Diputats", remarcava en l'inici del debat de política general al Parlament. Un ultimàtum que, segons informen fonts republicanes, no va ser pactat amb ells. Versió que es contradiu amb la que donen fonts properes a la presidència de la Generalitat, que afirmen que Aragonès va ser pertinentment informat.

Torra i el vicepresident, Pere Aragonès, es van reunir dimarts al matí per parlar del discurs. Aquest és l'únic punt en què coincideixen fonts d'uns i altres. A partir d'aquí, des de Junts per Catalunya asseguren que president i vicepresident van acordar que s'inclouria un ultimàtum a la Moncloa. En canvi, des d'ERC la versió és diferent. Fonts republicanes expliquen que en la reunió es va pactar que s'inclouria una reclamació explícita al govern espanyol, però que no tenia res a veure amb un ultimàtum. La fórmula pactada venia a dir que no es podria garantir l'estabilitat al Congrés si el PSOE no entrava a dialogar sobre "el fons de la qüestió". Ni terminis ni autodeterminació havien de sortir en aquesta part del discurs. Aragonès no va comunicar als diputats d'Esquerra al Congrés que hi havia cap ultimàtum perquè "no sabia que n'hi hagués cap", expliquen les fonts.

Tant el president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, com el portaveu adjunt dels republicans al Parlament, Gerard Gómez del Moral, han explicat en les últimes hores que Torra els havia informat de les línies generals del discurs però que no havia entrat al detall. Fonts d'ERC a la cambra catalana, però, explicaven ahir que, tot i no saber que donaria a Sánchez un termini fins al novembre, ja els semblava bé.

540x306 Gabriel Rufián, Joan Tardà i Carles Campuzano, en una imatge d'arxiu / EMILI NARANJO / EFE Gabriel Rufián, Joan Tardà i Carles Campuzano, en una imatge d'arxiu / EMILI NARANJO / EFE

Una opinió bastant diferent de la que ha expressat aquest dimecres des del Congrés el portaveu adjunt a la cambra baixa, Gabriel Rufián. "Els ultimàtums els carrega el diable", ha expressat, abans de subratllar que "en nom d'Esquerra, a Madrid, només hi parla el grup parlamentari". De fet, fonts properes a vicepresidència hi coincideixen qüestionant que un ultimàtum contribueixi a consolidar la via del diàleg.

Sense informar els diputats del PDECat

Torra i el seu entorn van incloure l'ultimàtum al PSOE, però tampoc ho van comunicar als diputats del PDECat a la capital d'Espanya. Segons fonts properes al partit, sí que van ser informats el president, David Bonvehí, i Míriam Nogueras, que actua com a enllaç de la direcció del PDECat i el grup del Congrés, tot i que no els van explicar que es fixaria el novembre com a termini i que la condició seria una proposta de referèndum pactat.

Tant Esquerra com el PDECat –també JxCat– no han deixat d'exigir els últims mesos a la Moncloa que comenci a centrar les propostes en la solució perquè els catalans puguin exercir el seu dret a l'autodeterminació. L'estratègia fins ara, però, havia fugit dels terminis que la legislatura passada van acabar generant frustració, segons han explicat les direccions dels mateixos partits independentistes.