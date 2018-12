Torra replica al rei que a Catalunya "no hi ha un problema de convivència, sinó de democràcia"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha respost aquest dimarts al discurs de Nadal que va fer ahir el rei Felip VI. Durant la tradicional ofrena floral a la tomba de l'expresident Francesc Macià, Torra ha subratllat que a Catalunya "no hi ha un problema de convivència, hi ha un problema de democràcia i de justícia". El president de la Generalitat ha destacat, en aquest sentit, els cinc grans consensos que, segons ell, hi ha a Catalunya: "Som republicans, i la institució monàrquica no la considerem pròpia; estem en contra de la repressió; considerem l'escola catalana part essencial; no tolerarem un altre 155 i volem una desjudicialització, i l'exercici del dret a autodeterminació.

El cap de l'executiu català també s'ha adreçat a Pedro Sánchez, a qui exigeix que presenti aviat la proposta del govern espanyol per a Catalunya. Torra ha explicat que a la reunió que van mantenir fa una setmana li va traslladar una proposta de 21 punts amb tres de destacats: "desfranquització d'Espanya i aïllament de la ultradreta"; regeneració democràtica, i exercici d'autodeterminació tutelat per una comissió d'independents. "El diàleg no es pot quedar només en paraules buides, ha de ser creïble. I per això hem de conèixer en detall quina és la proposta espanyola", ha opinat. A més, ha avisat Sánchez que per ara "res ha canviat" –ha recordat que hi ha dirigents independentistes a punt de ser jutjats al Suprem–, i ha alertat que en aquestes condicions l'independentisme no votarà els pressupostos.

Torra ha reivindicat la figura de Francesc Macià i n'ha destacat la seva "ambició rectilínia", que el va fer no deixar d'avançar per la independència. El president cita Macià: "Ai del poble, si el determini que pren no es dictat per la dignitat. I ai d'ell, si no té la ferma voluntat de portar-lo a terme". Segons Torra, "aquest ha sigut l'any de la dignitat, des de les presons, l'exili, i d'un poble conscient de dur a terme el seu determini: el del referèndum de l'1-O".

Torrent veu el rei sense "legitimitat"

Per la seva banda, el president del Parlament, Roger Torrent, ha començat el seu discurs com la resta de dirigents recordant que un any més l'ofrena es fa amb l'existència de presos, i tot seguit ha carregat contra el discurs de Felip VI, a qui ha avisat que un "rei que avala la repressió no té legitimitat a Catalunya". "El discurs del 3-O o el d'ahir només fan que refermar-nos en la necessitat de la República Catalana", ha conclòs Torrent, que ha opinat que "votar no divideix, el que posa en risc la concòrdia és avalar els cops de porra davant col·legis electorals o l'empresonament de líders polítics basant-se en un relat fals", un discurs que, ha dit, "obre les portes a Vox".

Abans, els dirigents d'ERC havien fet la seva ofrena floral davant la tomba del president de la Generalitat Francesc Macià. Han encapçalat la delegació republicana el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del Parlament, Roger Torrent, així com els consellers Alfred Bosch, Josep Bargalló i Teresa Jordà, i el candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall. Maragall, de fet, ha dit que Macià representa l'entrega i la generositat, en contraposició amb el "patriotisme buit" que va mostrar ahir el rei Felip VI en el seu discurs de Nadal. Segons Maragall, les paraules del monarca són "fredes" i descriuen la figura d'algú que "no dubta a alinear-se amb la crueltat, la injustícia i la indignitat".

Per la seva banda, el portaveu adjunt de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, ha exigit a l'Estat "una profunda reflexió de tot allò que ha fet malament des del 21-D", i ha lamentat que malgrat el canvi de govern a Espanya "continua la repressió". Sobre el discurs del rei, ha apuntat que confirma que la monarquia fa un exercici de "tossuderia" per demostrar que "és una institució absolutament superada".