Iglesias avisa Torra que la negativa de Sánchez al dret d'autodeterminació "no ha d'impedir el diàleg"

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha reunit aquest dilluns amb el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, al Palau de la Generalitat, en la que ha estat la primera trobada amb un líder estatal. En roda de premsa posterior, Iglesias ha destacat la "predisposició absoluta" del president de la Generalitat a obrir el "diàleg" amb Pedro Sánchez, però l'ha avisat que la més que probable negativa del president espanyol a parlar del dret d'autodeterminació "no ha d'impedir l'exploració d'altres vies democràtiques". "Li he transmès que el diàleg implica dialogar amb qui no pensa com tu", ha asseverat el líder del partit lila, que s'ha acompanyat del cap de files dels comuns, Xavier Domènech, a la reunió.

Per la seva banda, la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, s'ha mostrat convençuda que les trobades amb Iglesias continuaran més endavant. "Tenim punts de trobada com la república i els drets i llibertats. És una aproximació que ell també comparteix i que també transmetrà a Pedro Sánchez", ha afegit Artadi.

La portaveu de l'executiu ha posat en valor el paper de Podem en l'àmbit estatal, com a partit que defensa el dret a l'autodeterminació i que, a més, és clau per a la governabilitat.

Iglesias vol visitar els presos polítics

Abans de la reunió, Iglesias ha assegurat en una entrevista a RadioCable que el govern espanyol acostaria els presos polítics. Ha dit que Sánchez farà "el possible per facilitar" l'acostament a Catalunya. El líder de Podem es va reunir amb el nou inquilí de la Moncloa i, tal com ha apuntat, van abordar aquesta qüestió. En la compareixença pública, Iglesias ha reiterat aquesta voluntat, per bé que ha advertit que es tracta d'una decisió que "pertany als jutges". A més, ha explicitat la seva voluntat de visitar els polítics i líders civils catalans a la presó properament.

Ha apuntat que la situació dels presos ha estat una de les principals "preocupacions" que li ha traslladat Torra, així com la "vulneració de drets civils", una qüestió que també succeeix arreu de l'estat espanyol, tal com ha apuntat Iglesias. "És escandalós que no es puguin posar llaços grocs i que es vagi a la presó per les lletres de cançons", ha assenyalat. Artadi, al seu torn, ha expressat que la proposta del Govern és la "llibertat" dels presos. "El posicionament del Govern no és negociar l'acostament o millorar-los la situació sinó que s'han d'alliberar", ha afirmat. "El problema és que estan a la presó", ha afegit.

La reunió amb Sánchez

En la trobada, també han abordat la reunió amb Pedro Sánchez del proper 9 de juliol. Artadi ha explicat que divendres va coincidir amb la ministra d'Administracions Territorials, Meritxell Batet, i allà es va comprometre a parlar aquesta setmana sobre l'ordre del dia de la reunió. Segons la consellera de la Presidència el Govern encara no li ha fet arribar una proposta concreta sobre la trobada però ha deixat clar que la voluntat del Govern és parlar sobre el dret a decidir.

"No podem anar a parlar de Rodalies. Hi ha temes que són molt importants, de l'àmbit sectorial, però entenem que hi ha d'haver un diàleg bilateral que se centri en la qüestió principal. Hi ha d'haver una voluntat per part del govern espanyol d'assumir aquesta responsabilitat", ha expressat. "Ens sembla que no pot haver-hi una negativa del govern espanyol de parlar" del dret a l'autodeterminació, ha afegit Artadi, malgrat que l'executiu espanyol ja ha dit reiteradament que aquesta porta està tancada.

Intercanvi de regals

En la trobada, el líder de Podem ha regalat a Torra el llibre de Manuel Chaves Nogales 'Què passa a Catalunya?' sobre la política catalana durant la Segona República. Per la seva banda, el president de la Generalitat ha entregat a Iglesias una litografia de l'artista barceloní Jesús Galdón, feta amb la tècnica d'impressió de gravat a la pedra. Representa la placa que la Generalitat va posar al mur dels estats de Mauthausen. Conté les empremtes dactilars de Neus Catalá, que figura la "font de la memòria", i d'un nen que és el "receptor" de la memòria.

El president Torra i el líder de Podem, Pablo Iglesias, es reuneixen al Palau de la Generalitat

El president va anunciar la trobada amb Iglesias la setmana passada, en el marc de la primera sessió de control al Parlament. Podem és l'únic partit d'àmbit estatal que defensa fer un referèndum a Catalunya. Des de la moció de censura ha esdevingut protagonista en la política espanyola i catalana, ja que Sánchez governa Espanya amb el seu suport i, a Catalunya, l'independentisme també pot necessitar Catalunya en Comú - Podem per aprovar els pressupostos de l'any que ve.

Sobre això, Artadi ha assegurat que hi ha la voluntat d'aliar-se amb els comuns en les propostes al Parlament. "Tenim una voluntat de teixir ponts. Volem millorar la relació entre les diferents forces parlamentàries", ha expressat la portaveu de l'executiu.