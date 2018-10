Torra es reuneix amb Rovira a Ginebra per analitzar la situació política i constata "un alt grau de coincidència"

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha reunit aquest dimecres al matí amb la secretària general d’ERC Marta Rovira a Ginebra. Torra ho ha fet just després d'aterrar a Suïssa, on aquesta tarda està previst que faci una conferència a la Universitat de Ginebra titulada 'Una mediació internacional per a Catalunya?'.

Durant la reunió, que ha durat una hora i mitja, els dos líders polítics han parlat de la situació política al país i Torra ha assegurat que han tingut "un altíssim grau de coincidència", en declaracions recollides per l'ACN. El president ha afirmat que ha vist Rovira "molt tranquil·la, molt contenta i molt forta". La líder republicana, acusada de rebel·lió, és a Ginebra des de finals de març.

De cara a la setmana que ve, Quim Torra viatjarà a Brussel·les per reunir-se amb l'expresident Carles Puigdemont. La reunió s'emmarca dins les trobades periòdiques que fan els dos dirigents cada mes per abordar la situació política catalana.