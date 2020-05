Torra retreu a Sánchez la rapidesa en el desconfinament i insisteix en el retorn de competències

Nou episodi en l'escalada de retrets del president de la Generalitat, Quim Torra, cap a Pedro Sánchez. El cap del Govern, que aquest diumenge ha participat en la conferència de presidents autonòmics, ha retret al socialista que s'està anant massa ràpid en el procés de desconfinament i l'ha alertat que hi ha un "cert relaxament que ens pot dur a situacions anteriors", segons informen fonts de Presidència. Torra, que dissabte ja va dir que continuava veient imatges que "no agraden" al carrer i va fer una crida a la "responsabilitat", ha traslladat a Sánchez que "cal prendre les decisions sense ser presoners del calendari". També ha reclamat a l'executiu espanyol que l'ús obligat de mascaretes en el transport públic a partir de dilluns s'estengui a tota la ciutadania per sortir al carrer.

El president, en tot cas, ha insistit que la millor manera d'avançar en la desescalada seria recuperant les competències de la Generalitat. Entre altres coses, ha assenyalat, per poder fer el desconfinament per regions sanitàries i no per províncies, tal com demanen també altres autonomies. En cas que no s'accedeixi a aquesta petició, ha reclamat a Sánchez excloure Catalunya de l'estat d'alarma o que la Generalitat sigui l'autoritat competent. Torra és partidari de votar en contra de la nova pròrroga de l'estat d'alarma si això no passa, i confia que –com ja va fer JxCat en l'última ocasió–, ERC faci el mateix. "L'Estat ha d'entendre que o comparteix les decisions o ens hi haurem d'oposar", deia coincidint amb ell el vicepresident del Govern i coordinador nacional dels republicans, Pere Aragonès, en una entrevista a l'ARA.

En la conferència de presidents, Torra no s'ha estat de criticar la utilitat d'aquestes trobades, en les quals sovint es traslladen anuncis ja comunicats públicament el dia anterior. "Continuo pensant que no és la millor manera de dialogar", ha dit. A més, ha comunicat a Sánchez que troba una falta de respecte institucional no haver rebut cap resposta a la carta que li va enviar dimecres passat per reunir-s'hi, segons les fonts esmentades. "Em sorprèn que parlem de cooperació, cogovernança i diàleg i no puguem tenir una simple conversa", ha dit al cap de l'executiu espanyol.

En el terreny econòmic, i després que el govern espanyol anunciés un fons de 16.000 milions d'euros per pal·liar els efectes de la crisi a les comunitats autònomes, Torra ha xifrat en 4.000 milions el cost de la pandèmia a Catalunya i ha qüestionat si aquests diners estaran inclosos en la quantitat anunciada. Igualment, ha reclamat a Sánchez que el superàvit dels ajuntaments els puguin gestionar ells mateixos i no els absorbeixi cap altra autoritat. Segons les fonts de Presidència, Torra ha expressat incomprensió pel fet que encara no s'hagi aprovat una renda bàsica universal.