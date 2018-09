Torra demana a Sánchez que "escolti" la ciutadania i li exigeix una resposta diferent a la del PP

El president de la Generalitat, Quim Torra, en acabar la manifestació organitzada per l'ANC, s'ha dirigit al cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, demanant-li que escolti la "veu" del poble de Catalunya i que doni una resposta.

"Sempre vindrà la mateixa resposta de l'estat espanyol? És el mateix que governi el PP que el PSOE? Per favor, escoltem la veu de la gent. No pot ser que hi hagi presos polítics i exiliats el segle XII", ha clamat Torra en declaracions als mitjans de comunicació.

També ha demanat als ciutadans espanyols que se "solidaritzin" amb Catalunya i la defensa dels drets civils, polítics i socials.

Per a Torra, no està en mans de la política rebaixar les demandes independentistes perquè el moviment "ve de baix". "Els representants d'Òmnium i l'ANC ens demanen que anem endavant. És la veu de la gent", ha avisat el president de la Generalitat. "No renunciarem al dret a l'autodeterminació de Catalunya perquè no és dels polítics", ha afegit.

Per la seva banda, el president del Parlament, Roger Torrent, també ha dit a Pedro Sánchez que parlar de diàleg "no és compatible" amb tenir gent a la presó. "Hi ha una voluntat majoritària de la ciutadania que vol expressar-se lliurement a les urnes amb un referèndum d’autodeterminació", ha recordat en declaracions a TV3.