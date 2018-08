Torra i Sánchez mantenen el diàleg tot i els desafiaments públics

“No ens hem de defensar de res, hem d’atacar aquest estat espanyol injust”. Ho deia fa unes setmanes el president del Govern, Quim Torra, des de Lledoners. Només uns dies després, a Prada, ja va rebaixar el to i va parlar d’“acusar” i no pas d’atacar l’Estat. Ahir li va passar si fa no fa el mateix al president espanyol, Pedro Sánchez. “Torra sap perfectament quin és el camí que comportaria tornar a trencar la legalitat”, advertia dijous des de Colòmbia en una clara al·lusió a l’aplicació de l’article 155 i al procés judicial que manté 16 polítics catalans a la presó o a l’exili. Ahir, en canvi, des de Costa Rica va preferir focalitzar les respostes en el diàleg amb Catalunya: “Hem de donar una oportunitat a la política”. Tots dos estiren la corda vigilant de no trencar-la. La negociació oberta entre presidents -es tornaran a trobar durant la tardor a Barcelona-és la principal diferència respecte a l’etapa del PP a la Moncloa, i tant el PSOE com l’independentisme pretenen lluitar per mantenir-la oberta, encara que no s’esperin grans acords a curt termini. Però la judicialització del Procés fa impossible normalitzar la situació i Torra i Sánchez tampoc estan disposats a claudicar de les conviccions dels seus respectius espais polítics.

L’independentisme es nega a acceptar l’empresonament dels responsables de l’1-O i dimarts que ve el president de la Generalitat evidenciarà, sense oferir detalls, que ell no acatarà una sentència condemnatòria. El sobiranisme tornarà a ocupar el carrer durant els pròxims mesos, començant per la Diada, i, segons el pla previst, posarà en marxa el Consell de la República, que presidirà Carles Puigdemont des de Brussel·les. I, paral·lelament, a les comissions bilaterals que s’han reobert recentment seguirà negociant -entre altres coses- més inversions de l’Estat en infraestructures. Dimecres passat la consellera de Presidència, Elsa Artadi, es va reunir en secret amb la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, una reunió avançada ahir per Nació Digital i confirmada per l’ARA. L’objectiu, segons fonts dels executius, era establir un canal de comunicació entre elles dues. Ara fa uns dies Artadi reconeixia que les relacions amb el govern espanyol eren “bones”, malgrat que el PSOE s’hagi negat a parlar de l’autodeterminació.

Límits molt marcats

A Madrid l’escenari no és gaire diferent del que es viu a Catalunya. El PSOE va arribar a la Moncloa -impulsat pel sobiranisme català- amb un missatge de reconciliació, i el canvi de to s’ha fet evident des del primer dia. Però PP i Cs aprofiten les suposades “concessions” a l’independentisme per desgastar el govern socialista, que no perd de vista les enquestes en el que molts veuen com un compte enrere fins a un avançament electoral. Per això els missatges de la Moncloa combinen la voluntat de “parlar de tot” amb la Generalitat amb la restricció de no cedir ni un mil·límetre amb el dret a decidir. I encara menys amb la unilateralitat, com s’ha vist amb l’advertència velada que el 155 es podria tornar a aplicar -Cs i PP l’hi reclamen cada dia-. Fins i tot el PSC, que s’ha mostrat incòmode amb la intervenció de la Generalitat, recorda a Torra que “fora de la llei hi ha desastre”. En una entrevista ahir a l’ACN, el seu primer secretari, Miquel Iceta, remarcava que Torra “sap molt bé els límits que té”. Torra reaccionava a les advertències ahir remarcant que, tot i el rebuig del to, seguiria parlant amb el nou govern espanyol: “Malgrat les amenaces de Pedro Sánchez, no ens aixecarem mai de la taula de diàleg”.

L’avís de Sánchez és un toc d’atenció a Torra, assenyalaven ahir fonts de la Moncloa, que tot i això veuen lluny tornar a aplicar l’article 155. De fet, la ministra portaveu, Isabel Celáa, es va expressar ahir en aquesta línia quan va apuntar que “l’advertència” a la Generalitat no és incompatible amb la voluntat de diàleg de la Moncloa. Ara, a més, Sánchez demana a Torra que també obri un diàleg dins de la societat catalana. “Catalunya ha de dialogar amb Catalunya”, li va recomanar. Els socialistes han estat molt propers a les manifestacions de Societat Civil Catalana i caldrà veure si aquesta tardor, en què s’esperen marxes sobiranistes i unionistes, tornen a optar pel mateix cantó.

Homenatge a la Constitució

La Moncloa censura que el president de la Generalitat es dirigeixi a “només una part dels catalans” i assegura que la majoria dels ciutadans “s’ubiquen en l’autogovern i no en la independència”. Però, tot i l’escalada verbal, el president espanyol no renuncia a reunir-se amb Torra aquesta tardor a la Generalitat. Si és així, posarà fi a onze anys de trobades exclusivament a la Moncloa.

Avançant-se a la tensió que preveu que tornarà els propers mesos, Sánchez va insistir ahir que té previst celebrar un consell de ministres a Barcelona molt aviat i també va anunciar que a partir del setembre diversos ministeris impulsaran una sèrie d’actes de reivindicació de la Constitució amb motiu del seu 40è aniversari. “Aquest és un govern que reivindicarà la Constitució i la seva vigència”, va assenyalar presentant la Carta Magna -que fins fa pocs mesos insistia a reformar- com “el marc per buscar solucions a la crisi territorial”.

Amb un discurs molt semblant al que esgrimia l’executiu de Mariano Rajoy en plena operació diàleg durant la segona legislatura, Sánchez va apuntar que “dins de la Constitució hi ha un espai enorme per dialogar amb la Generalitat” i que la seva recepta és “autogovern, Constitució i Europa”. A propòsit d’aquestes semblances amb el govern popular, Celaá va afirmar ahir que són “molt diferents” perquè ara ja no s’opta només per “la via dels tribunals” i s’ha tornat a reunir la comissió bilateral. La ministra portaveu va ser més clara sobre el 155 i va assegurar que l’opció d’aplicar-lo “no ha sigut objecte de debat en cap moment en aquest govern”. Però també va advertir que no es deixaran “entabanar” perquè “amb tota claredat” no accepten “un referèndum no constitucional perquè no existeix en cap constitució del món”. En definitiva, va demanar al president de la Generalitat “prou intel·ligència per aprofitar l’oportunitat de diàleg obert”.

Els missatges creuats entre Sánchez i Torra dels darrers dies continuaran, pronostiquen les fonts amb una gran incògnita per resoldre: “Serviran d’alguna cosa?”

Missatges creuats

QUIM TORRA

01/08

“O obtenim respostes o per a nosaltres aquest diàleg haurà sigut una cortina de fum”

10/08

“Ens vam autodeterminar l’1 d’octubre, però podem negociar aquest referèndum i la declaració d’independència”

17/08

“No ens hem de defensar de res, hem d’atacar aquest estat espanyol injust”

24/08

“No ho podrem acceptar [les sentències] per dignitat i per consciència, com 300 anys enrere van decidir la resistència a ultrança”

31/08

“Malgrat les amenaces de Pedro Sánchez, no ens aixecarem mai de la taula de diàleg””

PEDRO SÁNCHEZ

28/08

“La nostra proposta és apostar per l’autogovern”

28/08

“Celebrar un consell de ministres a Barcelona és mostra del compromís del govern d’Espanya amb els problemes quotidians dels catalans”

30/08

“Torra sap perfectament quin és el camí que comportaria tornar a la unilateralitat”

30/08

“La política ha d’estar al servei de la convivència i el Govern ha de representar la majoria de catalans”

31/08

“Tenim la voluntat de donar una oportunitat a la política. Catalunya ha de dialogar amb Catalunya”