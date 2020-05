Torra demana a Sánchez que les mascaretes siguin obligatòries i un pla per salvar l'economia

Com cada diumenge el president de la Generalitat, Quim Torra, ha assistit a la reunió de presidents autonòmics amb una llista de demandes i propostes per al govern espanyol. Aquest cop, el cap de l'executiu ha demanat al president espanyol, Pedro Sánchez, un pla urgent per salvar l'economia i que l'ús de mascaretes sigui obligatori sempre que s'estigui en un espai públic, una mesura que el Govern considera clau per frenar els contagis de covid-19 ara que, amb el començament progressiu del desconfinament, la presència de persones al carrer augmenta exponencialment.

Segons ha explicat Torra en roda de premsa, ha demanat a la Moncloa que posi en marxa un nou paquet d'ajudes econòmiques per "salvar l'economia i els llocs de treball". Unes mesures que, ha defensat, s'haurien de posar en marxa en els tres pròxims mesos en el marc d'una política de "salvament de l'economia" que ha de portar el govern a prioritzar la despesa "i deixar de banda el dèficit" que pugui comportar. "És ridícul el 0,2% del dèficit que pot fer Catalunya. Necessitem més dèficit perquè necessitem gastar més", ha apuntat el president, que ha demanat també que es permeti ja als ajuntaments fer ús del seu superàvit.

En aquest sentit, i tal com havia avançat en una entrevista a l'ARA, ha exigit al govern espanyol que implanti una ajuda per als pares que no puguin tornar a treballar perquè s'han de fer càrrec de la cura dels fillls, els quals no podran tornar a l'escola. A més, ha sol·licitat que s'aprovi immediatament la renda bàsica universal i una moratòria del pagament de quotes i impostos per a pimes, autònoms i empreses.

"Tot el que no gastem els tres mesos vinents s’haurà de multiplicar per molt si les empreses fan fallida", segons Torra, i per això ha suggerit que el pla de desconfinament vagi lligat a un altre de salvament de l'economia. També ha demanat "normes clares i per a tothom, que no serveixin per afavorir els lobis empresarials de sempre", i que se supervisi l'actuació de la banca. "En la crisi del 2008, vam ser els ciutadans els que van rescatar els bancs, i en aquests moments els bancs tenen el deure, l'obligació moral, de rescatar persones i empreses", ha afirmat.

Retrets a Sánchez

Tot i que, en un comunicat, ha assegurat que totes les mesures que es vagin prenent en favor de l’economia rebran el suport de la Generalitat, en roda de premsa Torra ha subratllat que continuaran oposant-se a prorrogar l'estat d'alarma mentre la Generalitat no recuperi les competències. Torra s'ha mostrat molt dur amb Sánchez.

Com a l'entrevista amb l'ARA, el president ha subratllat que tot i les bones paraules no ha vist la "desescalada institucional ni la cogovernança" enlloc, i ha criticat els vaivens de Sánchez durant la legislatura, culminats, ha subratllat, amb l'acord amb Ciutadans per tirar endavant l'última pròrroga de l'estat d'alarma. "Estem molt preocupats pel pacte del PSOE i Podem amb Cs", ha afirmat, i ha celebrat que els partits independentistes votessin junts en contra de la pròrroga.

Pel que fa al fons de 16.000 milions d'euros no reemborsables que va anunciar el govern espanyol per a les autonomies i que aquest diumenge ha estat criticat per alguns presidents autonòmics, Torra ha afirmat que volen esperar a veure els detalls de com s'aplicarà, però ha reconegut que la manera com se'ls va presentar el primer cop sí que va semblar raonable a la Generalitat.