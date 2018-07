Torra assegura que "vindran moments difícils" que requeriran el "sacrifici de tots"

Malgrat les anades i vingudes, finalment el president de la Generalitat, Quim Torra, ha intervingut en la cloenda de l'assemblea del PDECat. I ho ha fet amb un missatge clar: "Vindran setmanes i mesos enormement difícils, amb més sacrificis dels que hem fet fins ara. Vindran moments que ens caldrà el sacrifici de tots, la unitat i l'organització de tots", ha expressat davant els associats del partit.

Per al president, en els propers mesos s'ha de crear un "nou moment", tal com va passar el mes d'octubre. Per afrontar-ho, Torra ha situat la Crida com a pas necessari. En aquest sentit, el president de la Generalitat ha defensat actuar a través de la "unitat" i el nou projecte de Carles Puigdemont. "Tenim un enorme lideratge transversal en aquest país que és el president Puigdemont", ha subratllat Torra, abans de posar en valor la feina feta pels exconsellers i els dirigents independentistes que estan a la presó.

És aquest camí el que Torra vol aprofitar per fer efectiva la República. De fet, ha reiterat que aquesta és la tasca que s'ha proposat el nou Govern per als propers mesos. "Vam proclamar la independència i ara l'hem de fer efectiva. Hem de centrar-nos i connectar amb la gent una altra vegada, perquè és un moviment que l'ha fet la gent", ha reconegut Torra.

Una visió que també ha compartit l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, qui també ha intervingut a l'assemblea del PDECat a través d'un vídeo enregistrat. Puigdemont ha aprofitat la seva intervenció per posar en valor la tasca feta per Convergència i després pel PDECat perquè Catalunya "sigui un país de persones lliures". "Sempre hem fet el que tocava", ha dit l'expresident. I prova d'això, segons Puigdemont, és que el moviment independentista continua viu i ho evidencien, ha dit, les paraules que el flamant president del PP, Pablo Casado, va pronunciar ahir: "Els que ens donaven per liquidats, ara ens volen reconquerir, cosa que evidencia que no ens van liquidar".

Tot i les evidents reticències entre Puigdemont i l'excoordinadora general del partit, Marta Pascal, l'expresident no hi ha volgut entrar públicament, sinó que ha agraït la feina feta per l'anterior direcció. "Agraeixo a l'equip que ha coordinat la Marta Pascal i tota la feina que ha fet perquè el partit funcionés i que ha hagut de superar totes les dificultats, sé que no ha estat fàcil", ha dit Puigdemont.

Mas demana "unitat" a l'independentisme

En l'acte de cloenda, també hi ha intervingut l'expresident de la Generalitat i del PDECat, Artur Mas, que ha aprofitat el seu discurs per demanar "unitat" a tot el moviment independentista. "La desunió, si es produís, és el verí que pot liquidar l'independentisme", ha dit taxatiu. En aquest sentit, ha apel·lat a unir "tres forces" que, per l'expresident, té el moviment independentista: "La nostra gent, líder polítics disposats a jugar-se-la personalment, i la tercera força és la unitat, que no sempre hi és i no com caldria".

Així, Mas no s'ha estat de retreure a l'independentisme que se situï en una cursa entre "teòrics valents i teòrics covards". L'expresident ha demanat sortir d'aquesta dicotomia per fer "passos endavant". "Ens convé marxar i ser lliures", ha sentenciat l'expresident.