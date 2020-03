Torra celebra que Sánchez hagi endurit finalment el confinament i exigeix mesures socials i econòmiques

Després que el president espanyol, Pedro Sánchez, hagi anunciat aquest dissabte que endurirà el confinament i farà que tots aquells treballadors no essencials s'agafin vacances des d'aquest dilluns fins al dia 9 d'abril, el president de la Generalitat, Quim Torra, pren la paraula. Ell ha estat un dels dirigents polítics que ha liderat la pressió sobre l'executiu espanyol perquè endurís el confinament, tal i com finalment ha accedit a fer aquest dissabte, i en la seva declaració institucional ha celebrat que finalment el govern espanyol hagi atès les seves demandes.

"És evident que si ara es decreta el confinament total és perquè fins ara no es feia", ha remarcat Torra, que ha agraït el suport que ha rebut aquests dies mentre reclamava al govern espanyol sense èxit que només es deixés sortir de casa als treballadors de serveis essencials. "Tots els governs es deuen al benestar de la gent, i aquesta mesura era necessària", ha subratllat el president català.

Precisament demà Sánchez i Torra tornaran a veure's les cares en el marc de la trobada telemàtica que el president espanyol mantindrà amb tots els presidents autonòmics. El cap de l'executiu català ja ha avançat que li demanarà concreció sobre la mesura anunciada aquest dissabte, així com que reclamarà al govern espanyol que prengui mesures socials i econòmiques que "estiguin a l'altura de la magnitud de la crisi que vivim". "No pot haver-hi límits -ha remarcat- per evitar treballadors, autònoms i empreses no quedin fora de joc".

Torra ha afirmat que en els propers dies caldrà continuar veient coses que no agradaran, però s'ha mostrat convençut que Catalunya tornarà "a demostrar que és capaç de vèncer totes les dificultats". "Hem de ser capaços de començar una nova fase en que lluitem pel contagi zero", ha afegit el president català, que ha situat com una prioritat per a poder arribar a aquesta fase poder fer testos massius a la població.