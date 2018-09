El president de la Generalitat, Quim Torra, ha exigit avui la dimissió del president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, arran de l'escàndol pel xat intern d'aquesta institució on diversos jutges i magistrats reprodueixen comentaris ofensius cap als dirigents independentistes des de l'1 d'octubre fins ara, es compara el que passa a Catalunya amb el nazisme i es fa una crida a no seure a dialogar. En una compareixença al Palau de la Generalitat, Torra, que ha avançat que ja preparen un informe jurídic per emprendre accions legals, també ha reclamat que s'identifiquin els autors dels missatges perquè "e ls insults, les desqualificacions i les mostres d'odi a polítics i ciutadans pel fet de voler la independència mostren un favoritisme que els hauria d'inhabilitar". En aquest sentit, el president ha revelat que avui parlarà amb el president espanyol, Pedro Sánchez, perquè la fiscalia de l'Estat iniciï una investigació per "depurar responsabilitats".

En una intervenció molt contundent, Torra ha tornat a denunciar la falta d'independència del poder judicial. "La poca confiança que pogués quedar en la justícia espanyola avui s'ha trencat definitivament. No hi ha seguretat jurídica per als independentistes a l'estat espanyol", ha sentenciat. De fet, ha dit que el fet que "les burles i les amenaces contra ciutadans es facin des de la judicatura en un estat democràtic són comportaments inacceptables" després de subratllar "l'absència d'independència d'un ampli sector del poder judicial". Les informacions aparegudes avui en diversos mitjans són, a parer seu, "una demostració de l'absència absoluta d'imparcialitat que qüestiona els fonaments de l'estat de dret".

Torra ha sentenciat un cop més que els membres del Govern i tots els processats per la macrocausa contra l'1-O "no poden tenir un judici net i imparcial" i ha recordat que no hi ha cap cas semblant a Europa. Per aquest motiu ha demanat la llibertat immediata dels presos polítics i el retorn dels exiliats, i que s'anul·lin tots els processos judicials. També ha exigit a Europa que actuï per "aturar la deriva autoritària" perquè "la falta de llibertats i d'independència judicial és un problema europeu i callar només farà que altres països europeus actuïn de la mateixa manera". De fet, ja ha avançat que elevarà una queixa a la Comissió Europea perquè és pronunciï.