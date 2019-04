Torra demana la implicació d'Europa per acabar amb la "repressió" de l'Estat

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha aprofitat la declaració institucional del dia de Sant Jordi per demanar la implicació de les autoritats europees per posar fi al conflicte amb Espanya. En un fragment del discurs en anglès, Torra ha assenyalat que "els catalans vivim moments de dificultats" i ha recordat que membres de l'antic govern i representants de la societat civil catalana "estan patint la repressió del Regne d'Espanya". En aquest sentit, ha fet èmfasi en el fet que l'actuació de les autoritats europees és necessària per "posar fi a un judici polític que no es pot tolerar".

Així mateix, Torra, que ha fet el discurs des de la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat al costat d'una senyera i una estàtua de Sant Jordi decorada amb roses grogues, ha definit la celebració de Sant Jordi com "un clam en favor de la riquesa cultural" i una "festa cívica de primera categoria". A més, ha recordat que Catalunya "s'ha construït amb idees de convivència". El president de la Generalitat ha alertat la situació de perill en què està el català. "Catalunya s'ha construït amb fidelitat a la llengua, que encara avui té adversaris que la voldrien fer desaparèixer", ha dit.

El president ha tingut un record per als presos i els exiliats polítics i ha demanat als ciutadans que en un dia tan assenyalat com el de Sant Jordi se'ls tingui "més presents que mai".

Finalment, després de recordar la figura històrica de Sant Jordi i el seu impacte en la cultura catalana, Torra ha demanat als catalans que renovin, com cada any, "la lluita pel retorn de la llibertat".