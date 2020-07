Quim Torra vol denunciar Joan Carles I i Corinna

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha ordenat a la seva defensa, encapçalada per l'advocat Gonzalo Boye, que estudiï la presentació d'una denúncia, en nom seu, contra el rei emèrit, Joan Carles I; la seva examant, Corinna Larsen, i "tots els que d'una manera o altra hagin participat, ajudat, cooperat o encobert les pràctiques corruptes" que suposadament haurien comès i que s'han publicat les últimes setmanes. En un comunicat recollit per l'ACN, el cap de l'executiu ha subratllat que "la corrupció s’ha de perseguir amb independència de qui hi participi" i ha recordat que tothom és igual davant la llei. De fet, considera que la Casa del Rei hauria de respondre civilment pels diners desviats.

Malgrat les dificultats d’una denúncia d’aquestes característiques, Torra ha argumentat que "no es pot mirar cap a una altra banda davant de fets tan greus dels quals presumptament serien responsables no només el rei emèrit, sinó un grup rellevant de persones que no compten amb inviolabilitat". Per això, el president ha donat instruccions a la seva defensa perquè la denuncia, en nom de Torra, intenti determinar tots els fets, qui hi hauria participat, qui n'ha de respondre penalment i qui n'ha d'assumir la responsabilitat civil.

La responsabilitat civil ex delicto, segons Torra, correspondria, en primer lloc, als autors dels fets i, després i subsidiàriament, a la mateixa Casa del Rei, que és una entitat amb personalitat jurídica pròpia sense inviolabilitat.