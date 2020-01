Torra: "Soc diputat i president de Catalunya. No ens farem enrere"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reaccionat des de Girona amb contundència a la decisió del Tribunal Suprem (TS) de deixar-lo sense escó al Parlament. "Soc diputat i president de Catalunya perquè així ho va decidir la ciutadania i ho va votar el Parlament –ha afirmat el president–. No ens farem enrere".

Torra ha insistit en el paper del Parlament, que en les últimes setmanes l'ha ratificat a la cambra com a diputat. "La mesa ha ratificat la decisió del ple de no acceptar la meva inhabilitació", ha recordat, una votació a la qual, a més dels partits independentistes, també s'hi va sumar el PSC.

En contra del criteri de la Fiscalia, l'alt tribunal ha rebutjat per unanimitat la sol·licitud de Torra per mantenir l'acta mentre no decideixi sobre el recurs que va presentar contra la resolució de la Junta Electoral Central (JEC). A més, hi ha pendent el recurs de Torra contra la sentència del Tribunal Superior de Catalunya (TSJC), per un delicte de desobediència al no haver retirat la pancarta en suport dels presos polítics del Palau de la Generalitat a temps.

La inhabilitació del president posa la Generalitat contra les cordes de nou. Fa menys de dos anys que Torra va ser investit president després del cessament del Govern de Carles Puigdemont via 155 i un període de grans dificultats perquè el Parlament pogués escollir un candidat, amb els vetos del Suprem i del Tribunal Constitucional a la investidura de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i Jordi Turull.

Queda en qüestió si Torra es podria mantenir com a president malgrat la seva suspensió com a diputat. Tot i que l'Estatut deixa clar que per ser escollit president cal que el candidat sigui diputat primer, els lletrats del Parlament consideren que hi ha una escletxa en el fet que deixar de tenir l'escó de diputat no és una causa de cessament. Al seu torn, el PP i Ciutadans sostenen que Torra és expresident des del mateix moment que la JEC va acordar retirar-li l'escó. Amb tot, si finalment el TS confirma la sentència per desobediència del TSJC, Torra serà inhabilitat a tots els efectes, també pel que fa a la presidència.

Així doncs, el pròxim ple del Parlament (ajornat per dilluns que ve a causa del temporal d'aquesta setmana) serà especialment rellevant per a Torra. Diputat de JxCat, s'enfrontarà a la primera votació com a parlamentari d'ençà que el Suprem ha decidit deixar-lo sense escó. Per tant, dilluns totes les mirades estaran posades en el president per si exerceix el seu dret a vot en el ple –prement el botó des del seu escó– i també en el màxim responsable de permetre-ho, el president del Parlament, Roger Torrent.

Pressió per Torrent

La decisió del Suprem afecta Torra, però col·lateralment també posa a la diana de la justícia a Torrent. ¿El president del Parlament permetrà que Torra exerceixi com a diputat? Les seves últimes declaracions sobre la qüestió són del 10 de gener, quan va assegurar que Torra seguia sent "diputat del Parlament de ple dret" malgrat la inhabilitació dictada per la Junta Electoral Central (JEC). Avui el president de la cambra no s'ha pronunciat públicament sobre el tema. Fonts de la Presidència de la cambra consultades per l'ARA defensen que estan estudiant la decisió del Suprem, però afegeixen que la posició no ha canviat. "Som on érem. Ha de poder seguir sent diputat mentre no hi hagi sentència ferma", conclouen les mateixes fonts. També asseguren que prendran totes les iniciatives al seu abast per defensar el president de la Generalitat.

La JEC envia un requeriment a Torrent perquè certifiqui que retira l'acta de diputat a Torra

Torrent, però, haurà de respondre directament a la JEC. L'ens electoral ha acordat aquest dijous, després de la decisió del Suprem, enviar un requeriment al president del Parlament perquè retiri l'acta de diputat al president de la Generalitat. És més, li exigeix que enviï a Madrid tots els certificats que garanteixin que ha procedit a fer "els tràmits necessaris" perquè Torra "perdi la condició de diputat". La JEC adjunta en el requeriment la decisió del Suprem, que també envia a la Junta Electoral Provincial de Barcelona. I recorda, en l'escrit a Torrent, que de moment s'ha desestimat el recurs de la cambra.

Primeres reaccions dels partits

La decisió del Suprem ja ha començat a generar reaccions als passadissos de la cambra. Fonts del PSC i Cs han explicat que han reclamat a Torrent que demani un informe dels lletrats sobre la situació en què queda Torra després de la decisió de l'alt tribunal. Ja en van fer un, però en volen un altre perquè la situació de Torra ha canviat. Els que sí que es mantenen en la seva posició són el PP i Cs, que insisteixen que Torra ha de desallotjar el Palau. La líder de Cs a Catalunya, Lorena Roldán, ha insistit en demanar a Torra que "no s'atrinxeri" en el càrrec després de la resolució del Suprem. En declaracions als mitjans a Blanes (on ha visitat les zones afectades pel temporal Gloria), Roldán ha reivindicat que la decisió de l'alt tribunal demostra "que la democràcia ha tornat a guanyar", i s'ha atorgat el mèrit d'aquest fet, com a representant d'un dels partits que van presentar recurs per suspendre el cap de l'executiu com a diputat. Amb tot, quan la JEC va ordenar la inhabilitació del president ho va fer estimant el recurs del PP.

Al contrari que Cs, el PSC encara no té posició i primer vol que els juristes de la cambra hi diguin la seva. Tant taronges com socialistes volen que l'informe legal estigui enllestit per dilluns abans del ple. La potestat de demanar un informe és exclusiva de Torrent, i els partits de l'oposició no poden forçar que es redacti. Les mateixes fonts de les formacions han explicat que Torrent, en la reunió de la junta de portaveus, no ha aclarit què pensa fer. La posició de Torrent és la més delicada. Si Torra vol seguir exercint com a diputat, això podria tenir efectes directes en Torrent.

Per la seva banda, el PP català defensa que Torra ja no és diputat, i adverteix que si Torrent no acata la decisió del Suprem, també acabarà inhabilitat. El secretari general dels populars a Catalunya, Daniel Serrano, ha afirmat en una publicació al seu compte de Twitter que el cap de l'executiu ha perdut la seva condició de diputat i, en conseqüència, no podrà votar en el pròxim ple, i ha avista a Torrent que si no respecta la resolució de l'alt tribunal, també perdrà el seu càrrec: "Ja veurem què s'inventa ara el president del Parlament per no acatar el Suprem, sempre que no vulgui acabar com Torra, que tot és possible".

La CUP veu "inevitables" unes eleccions

També s'hi ha pronunciat la CUP. La diputada al Parlament Maria Sirvent ha criticat que la decisió del Tribunal Suprem és l'enèsima "intromissió" de la justícia en l'activitat de la cambra catalana. Malgrat carregar contra la decisió, ha considerat que s'acosta "inevitablement" el final de la legislatura. A més, ha demanat a JxCat i ERC que reaccionin al Suprem amb una iniciativa que compleixi tres requisits: defensar la Presidència de la Generalitat, denunciar "les ingerències" de l'aparell judicial i defensar "la sobirania del Parlament". "Ens agradaria parlar-ne sense retrets", ha conclòs. Així, la CUP ha evitat parlar explícitament sobre si Torra ha de desobeir o no l'alt tribunal i ha al·legat que la situació és complexa i això fa impossible donar ara mateix una resposta concreta: "La situació no és tan fàcil. No és binària ni es pot donar un titular concret. Davant la repressió, les coses no son tan fàcils", ha resumit.

Unes eleccions anticipades que fessin decaure la legislatura suposaria també frenar els Pressupostos de la Generalitat del 2020. Per als cupaires això no és un problema, ja que Sirvent ha considerat que els comptes son "antisocials".