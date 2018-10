Torra envia una carta a Sánchez per fixar la data de la propera reunió al Palau de la Generalitat

El president de la Generalitat, Quim Torra, tal com va anunciar ahir en el seu discurs en el debat de política general, ha demanat per carta al president de govern espanyol, Pedro Sánchez, fixar una data per a la seva propera reunió bilateral, una petició que des de la Moncloa han rebut amb fredor. Fonts de l'executiu espanyol s'han remès a les declaracions de la portaveu de l'executiu de Sánchez, Isabel Celaá, que dimarts va tancar la porta a la possibilitat d'una trobada imminent, al·legant que "no sembla el moment" de posar data i hora a aquesta reunió.

En la missiva adreçada a Sánchez, Torra afirma que és "imprescindible" concretar els "termes del diàleg" per poder "resoldre el conflicte" a Catalunya. "Hem de parlar de tot en profunditat", assegura el president de la Generalitat. "Tan del seu projecte per a Catalunya com del dret a l'autodeterminació", que reitera és la "solució" que a parer seu ha de "resoldre el conflicte de forma democràtica".

El president recorda que tornar-se a trobar és un dels acords als que van arribar el mes de juliol passat en la seva primera trobada a Madrid. "El poble de Catalunya mereix una resposta valenta i diferent a la que ha tingut des d'ara", ha afirmat.

La missiva arriba després que ahir el president llancés un ultimàtum al cap de l'executiu espanyol al diàleg: li va demanar que fes una proposta perquè Catalunya exercís el dret a l'autodeterminació abans del mes de novembre, ja que si no ho feia l'independentisme deixaria caure el seu govern. Aquest dimecres, però, l'ultimàtum no ha generat només malestar a les files socialistes sinó també a les pròpies de l'independentisme aflorant una nova discrepància dins el Govern: mentre JxCat afirma que les paraules de Torra estaven pactades amb ERC, els republicans ho neguen.