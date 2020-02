Torra exigirà que hi hagi un mediador a la taula entre governs

El president de la Generalitat, Quim Torra, exigirà que un mediador doni fe de les negociacions de la taula entre els governs català i espanyol, que s'ha de reunir per primera vegada abans que acabi febrer. El president considera que és d'obligat compliment pel govern defensar aquesta figura d'un relator després que, ahir, el Parlament, amb els vots dels partits independentistes i l'abstenció dels comuns, aprovés una resolució que ho defensava, i per això reunirà l'anomenada taula d'actors independentistes (que inclou partits, entitats i el Consell per la República) la setmana que ve, segons ha anunciat.

Torra insisteix en aquesta figura d'un relator després que ahir el president espanyol, Pedro Sánchez, descartés que calgui: "Els mediadors seran els 47 milions d'espanyols, que estaran informats de manera diàfana" del contingut de les converses, va afirmar després de reunir-se amb Torra a Palau.

A més, l'any passat el PSOE ja va renegar de la necessitat que un tercer monitoritzi les converses, tot i haver-ho pactat inicialment amb el govern català, a la declaració de Pedralbes. La dreta va reaccionar, en aquell moment, de forma furibunda, acusant Sánchez de "trair Espanya" per haver acordat incloure una figura que donava una pàtina de bilateralitat a les negociacions.

A banda, el president de la Generalitat ha tornat a apel·lar a la unitat de l'independentisme i ha insistit que defensaran el dret a l'autodeterminació de Catalunya en aquesta taula de negociació. "No serem els que deixarem l'autodeterminació per a més endavant", ha afirmat després de reunir-se amb un grup de polítics de la Catalunya Nord, entre els quals diversos alcaldes i un senador de la República. Tots ells han donat suport als presos polítics i han criticat la judicialització de la política.

Reaccions de JxCat i ERC

La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha defensat la presència d'un mediador en la taula de diàleg: "És absolutament normal en la metodologia per solucionar conflictes internacionals". Per Borràs, la figura del mediador "és important" per "avançar i donar garanties de que els acords es compliran". Per altra banda, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha apostat, en declaracions a SER Catalunya, per "donar veu" a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i als líders independentistes presos a la taula. La resolució del conflicte ha de passar, ha afirmat, "per l'exili i la presó".

En paral·lel, des d'ERC avui Gabriel Rufián, el portaveu al Congrés, no hi ha volgut entrar. Rufián únicament ha assegurat que al seu partit se senten "molt orgullosos" de la reunió. Sí que, ahir, el president del grup parlamentari d'Esquerra, Sergi Sabrià, va assegurar al Parlament que l'existència, o no, d'aquest mediador "no pot ser excusa per deixar de seure i parlar", per bé que els "agradaria" incorporar-lo.